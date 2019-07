SALTIN-BOCA ALLA ROMANA - DE ROSSI HA DECISO: NIENTE ITALIA, GIOCHERÀ NEL BOCA JUNIORS - IL PRESSING DELL'EX COMPAGNO BURDISSO, ATTUALE DS DEL CLUB ARGENTINO, HA CONVINTO IL CENTROCAMPISTA - DDR DOVREBBE RESTARE IN ARGENTINA ALMENO FINO A GENNAIO: A INIZIO 2020 POTREBBE ENTRARE NELLO STAFF AZZURRO DI MANCINI

Daniele De Rossi ha deciso, il suo futuro sarà nel Boca Juniors. Il pressing degli argentini ed in particolare di Nicolas Burdisso, attuale d.s. del Boca, ha quindi avuto la meglio su tutto il resto. Nella giornata di oggi l’ex capitano della Roma ha infatti accettato la proposta dell’ex compagno di squadra.

De Rossi dovrebbe restare in Argentina almeno fino a gennaio (con un ingaggio di circa 500mila euro), per poi decidere come orchestrare il futuro. Davanti a sé tre opzioni: o restare in Argentina fino al termine del campionato (1 marzo), o sbarcare negli Stati Uniti (con i Los Angeles FC che ancora gli fanno la corte) o entrare nello staff tecnico del c.t. azzurro Roberto Mancini. Difficile, infatti, che possa tornare a giocare in Italia. La Fiorentina ci aveva sperato a lungo, ma la voglia di Daniele è di non giocare con nessun’altra squadra in Italia che non sia la Roma.

De Rossi, tra l’altro, ha sempre manifestato un forte interesse per il Boca Juniors, per il suo tifo e per la Bombonera, definito da lui "uno degli stadi più affascinanti del mondo". Spesso e volentieri negli anni scorsi ha chiesto e si è informato con i compagni argentini, in particolare con Paredes e Perotti.

Tanto che lo stesso Perotti, in un’intervista lo ha definito "tifoso del Boca". Qualche anno fa, tra l’altro, Daniele si è fatto anche fotografare con la maglia dei xenezies negli spogliatoi di Trigoria, a riprova della sua passione per quei colori e per quel club. Tra qualche giorno, quindi, sarà tutto diverso. E quelle emozioni inizierà a viverle dal vivo. A meno di un ulteriore clamoroso colpo di scena, visto che nell’ultimo mese ha cambiato idea sul suo futuro già diverse volte.

