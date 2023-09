SAPORE DI SAINZ: LA FERRARI HA UN NUOVO LEADER - GRAZIE ALLA VITTORIA AL GRAN PREMIO DI SINGAPORE, CARLOS SAINZ SI PRENDE CON FORZA IL RUOLO DI "PILOTA NUMERO 1" A MARANELLO - IL SORPASSO DELLO SPAGNOLO SU LECLERC È QUASI ARRIVATO ALL'IMPROVVISO, GRAZIE AI RISULTATI SORPRENDENTI NEGLI ULTIMI GP (È IL PILOTA CHE HA GUADAGNATO PIÙ PUNTI NELLE ULTIME DUE GARE) - LE ULTIME MODIFICHE ALLA SF-23 ASSECONDANO MOLTO PIU' LO STILE DI SAINZ CHE DEL MONEGASCO…

Estratto dell'articolo di Stefano Mancini per la Stampa

L'eroe di Singapore, un'impresa alla Villeneuve, l'erede di Alonso, il numero uno della Ferrari, il pilota che ha ricordato a Verstappen che non è invincibile. Le definizioni si sprecano all'indomani del capolavoro che per una notte ha riportato in testa la Ferrari.

Carlos Sainz […] Nel trasferimento verso il Giappone, dove venerdì correrà a Suzuka, […] si gode l'improvvisa popolarità. È il pilota che ha guadagnato più punti nelle ultime due gare, oltre ad essere partito due volte in pole position. È successo tutto all'improvviso: la Ferrari ha lasciato l'Olanda a fine agosto e si è preparata con apprensione al Gp d'Italia. Risultato: un terzo e un quarto posto. Anche in quel caso, il ruolo di protagonista è toccato allo spagnolo. […]

Charles Leclerc ha accettato con fair play il sorpasso nelle gerarchie di casa. A Monza ha avuto il via libera dai box di duellare con il compagno di squadra, senza riuscire a passarlo. Due settimane dopo, la sfida interna fra i due si è giocata in qualifica. Frederic Vasseur […] ha studiato una strategia aggressiva, con Charles sacrificato per proteggere le spalle di Carlos. Inevitabile, come ammesso dal pilota monegasco: «Non era l'ideale, ma d'altronde toccava a me andare più forte in qualifica».

Sul nuovo corso pesano le modifiche apportate via via alla SF-23, che adesso asseconda lo stile di guida di Sainz, ma non piace più al suo compagno. L'ultimo numero 1 della Ferrari era stato Sebastian Vettel nel 2019, insignito da Mattia Binotto. Leclerc cancellò subito il rivale e così si portò dietro il ruolo di leader fino a domenica scorsa. Sainz è quinto in classifica con 142 punti, Leclerc sesto con 123. La sfida è aperta, però il primo obiettivo non è il conflitto a Maranello, ma il lungo inseguimento alla Red Bull. La parentesi di Singapore è un episodio o un indizio?

