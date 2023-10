19 ott 2023 12:55

SAPORE DI SALAH - BUFERA SULL'ATTACCANTE DEL LIVERPOOL, MOHAMED SALAH, DOPO CHE HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UN VIDEO IN CUI CHIEDE ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DI INVIARE AIUTI UMANITARI NELLA STRISCIA DI GAZA - L'EGIZIANO È STATO PIU' VOLTE ACCUSATO DI ANTISEMITISMO: IN PASSATO SI SAREBBE RIFIUTATO DI STRINGERE LA MANO A GIOCATORI DI ORIGINE EBRAICA, E AVREBBE CHIESTO AI "REDS" DI NON ACQUISTARE GIOCATORI EBREI… - VIDEO