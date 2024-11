SARÀ CASPER RUUD L'AVVERSARIO DI SINNER NELLA SEMIFINALE DI STASERA DELLE ATP FINALS: IL NORVEGESE, A CUI BASTAVA VINCERE UN SET, HA SUPERATO RUBLEV AL TERZO – BERTOLUCCI TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER L’ELIMINAZIONE DI ALCARAZ: “PERICOLO SCAMPATO. IL NORVEGESE RUUD È SOLIDO MA NON HA LE ARMI PER IMPENSIERIRE JANNIK. ZVEREV È IL VERO OSTACOLO SULLA STRADA DEL TITOLO DELLE FINALS” - FOTO BY MEZZELANI

Marco Iaria per gazzetta.it

casper ruud

Sarà Casper Ruud l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale delle Atp Finals, in programma stasera alle 20.25 all’Inalpi Arena. Al 25enne norvegese numero 7 del mondo è bastato vincere il primo set, nella sfida contro Rublev (poi vinta 6-4 5-7 6-2), per conquistare la certezza aritmetica della qualificazione, da secondo classificato del gruppo Newcombe alle spalle di Zverev.

Questo perché i due sfidanti di stasera si erano presentati all’appuntamento con il seguente bottino: 1 vittoria e 1 sconfitta per Ruud, 0 vittorie e 2 sconfitte per Rublev. Anche se poi Ruud avesse perso, si sarebbe guardato il quoziente set con Ruud, Rublev e Alcaraz appaiati in classifica con lo stesso numero di vittorie e sconfitte nel girone. E, in tal caso, il parametro di riferimento partiva da qui: 2 set vinti e 2 persi per Ruud, 0 set vinti e 4 persi per Rublev. Finendo 2-1 per il russo, comunque Ruud avrebbe vantato una percentuale di set vinti migliore.

sinner ruud

BERTOLUCCI

Paolo Bertolucci per gazzetta.it - Estratti

Pericolo scampato. In tanti, al momento della composizione dei gironi, avevano esultato vedendo Carlos Alcaraz inserito nel gruppo in cui non c’era Sinner.

Senza riflettere però sul fatto che, se non fosse accaduto qualcosa di particolare, probabilmente in semifinale Jannik avrebbe dovuto affrontare lo stesso Alcaraz o Zverev e in caso di vittoria, il giorno successivo, ancora o lo spagnolo o il tedesco in finale, in quello che sarebbe stato un percorso complicatissimo.

casper ruud foto mezzelani gmt 860

(…) Con Ruud basterà a SInner essere se stesso. Il norvegese è solido ma non ha le armi per impensierire Jannik. Zverev è il vero ostacolo sulla strada del titolo delle Finals

