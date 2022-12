ivana knoll mangia sushi per festeggiare la vittoria della croazia sul giappone 1

1. GIAPPONE ELIMINATO: IVANA KNOLL FESTEGGIA LA CROAZIA COL SUSHI

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Ivana Knoll era allo stadio Al Janoub per vedere la Croazia contro il Giappone: la tifosa divenuta famosa ai Mondiali 2022 in Qatar alla fine ha festeggiato la qualificazione della nazionale croata ai quarti di finale. Il sushi mostrato provocatoriamente su Instagram la mattina della sfida ha portato bene...

samuel etoo prende a calci lo youtuber algerino 1

2. ETO'O SHOCK DOPO BRASILE-COREA DEL SUD: CALCI A UNO YOUTUBER ALGERINO

Da www.corrieredellosport.it

Samuel Eto'o, presidente della federazione calcistica del Camerun, ha aggredito una persona mentre abbandonava il 974 Stadium, teatro del match tra il Brasile e la Corea del Sud. L'ex attaccante dell'Inter, uno degli ambasciatori del torneo, era stato fermato da diversi tifosi, che gli chiedevano autografi e selfie.

samuel etoo prende a calci lo youtuber algerino 2

Ad un certo punto si è avvicinato uno youtuber algerino, con tanto di videocamera, che ha iniziato a fargli delle domande. Eto'o gli ha risposto per le rime, poi ha iniziato ad inseguirlo, perdendo il controllo. L'ex centravanti gli ha strappato la macchina fotografica e lo ha preso a calci. Tutto sotto gli occhi dei presenti: alcuni hanno cercato di fermarlo, altri hanno ripreso l'accaduto. Il video è stato postato sui social, scatenando diverse reazioni.

Algeria-Marocco e la lite su Gassama

Secondo alcune ricostruzioni, lo youtuber avrebbe posto ad Eto'o delle domande sul direttore di gara Gassama, che arbitrò il match tra Camerun e Algeria decisivo per la qualificazione ai Mondiali della nazionale camerunense. Il direttore di gara ghanese fu aspramente criticato dall'Algeria. Il ct Belmadi, al termine della sfida dichiarò: "Lo dico senza paura: questi arbitri non rispettano il nostro Paese. Non cerco scuse, questi sono fatti".

neymar porta in qatar il suo parrucchiere di fiducia da parigi

3. NEYMAR, NUOVA ACCONCIATURA PER LA COREA: QUESTIONE DI SCARAMANZIA

Estratto dell'articolo da www.ilposticipo.it

Gli aneddoti e le superstizioni legate ai Mondiali sono ricchi di storie legate ai protagonisti. È stato il caso di Koundé, che ha giocato parte del primo tempo della sua ultima partita senza rinunciare, nonostante il regolamento lo impedisse ad indossare una catena al collo, e ora è il turno di Neymar.

[…] Il fuoriclasse brasiliano ha portato in Qatar il suo parrucchiere di fiducia da Parigi a Doha. Incarico: tingergli i capelli di biondo. E come consuetudine nel calcio 2.0 l'immagine è stata immediatamente condiviso sul suo account Instagram. […]

ACCONCIATURA

Neymar è da sempre molto incline ai cambi di acconciatura specialmente quando deve affrontate alcuni momenti chiave della sua carriera professionale. L'ultimo esempio risale allo scorso anno, finale di Copa América contro l'Argentina. In quella occasione ha scelto delle trecce e un voluminoso chignon biondo. Una scelta ribadita e assolutamente non casuale. In questo caso, il calciatore ha ricordato che l'ultima volta che ha giocato contro la Corea del Sud.

Fu nel mese di giugno in un'amichevole che aiutò la 'Canarinha' a prepararsi per il Mondiale in Qatar e in cui Neymar fece una grande partita, riuscendo a segnare due gol. […] Nella speranza che la sfortuna, magati accecata dal platino, si volti, per una volta, da un'altra parte.

roy keane

4. ROY KEAN ATTACCA IL BRASILE: "SEMBRA BALLANDO CON LE STELLE"

Da www.corrieredellosport.it

Gol, emozioni, spettacolo e divertimento. Ma non per tutti: le feste dei calciatori brasiliani dopo i gol segnati alla Corea del Sud, nella sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, non sono piaciute a Roy Kean. L'ex stella del Manchester United ha criticato l'atteggiamento dei calciatori di Tite e gli eccessivi festeggiamenti in campo. "Non posso credere a ciò che abbiamo visto", ha detto ai microfoni di Itv, emittente per la quale commenta i Mondiali in Qatar.

esultanza del brasile contro la corea

"Non mi è piaciuto il balletto di Tite"

Kean è stato molto critico: "Sembrava di guardare Strictly (trasmissione televisiva conosciutissima nel Regno Unito e con un format che ricorda Ballando con le Stelle ndr.). Non riesco a credere a quello che sto guardando. Non mi piace. La gente dice che è la loro cultura. Ma penso che questo stia davvero mancando di rispetto agli avversari, hanno segnato quattro gol e lo hanno fatto sempre". Kean se la prende anche con Tite: "Non mi è piaciuto vederlo coinvolto nei balli, non ne sono contento, non penso che sia stato un bello spettacolo".

scimmie giappone croazia 1

5. È GIAPPONE-CROAZIA, MA I CALCIATORI SONO SCIMMIE!

Da www.gazzetta.it

Sulla tv giapponese è andata in onda questa simulazione dell'ottavo di finale contro la Croazia giocata... da delle scimmie! E alla fine i "Samurai blu" si sono imposti per 3-1.

