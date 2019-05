SCONCERTI DA’ UNA SPALLATA A SPALLETTI – “L'INTER A NAPOLI NON HA PERSO SOLO UNA PARTITA, HA BUTTATO VIA QUALUNQUE COSA AVESSE COSTRUITO NEGLI ULTIMI 2 ANNI. E’ FALLITO IL PROGETTO. NON C' È MAI STATA CRESCITA, UN SALTO DI QUALITÀ- L’AUTOLESIONISMO DELLA FIORENTINA CHE CON IL GENOA GIOCHERA’ UNA SPECIE DI FINALE A ELIMINAZIONE"

Mario Sconcerti per il “Corriere della sera”

spalletti

L' Inter a Napoli non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni. A Napoli si può perdere, ma non così e non quando a una giornata dalla fine il risultato conta solo per una squadra in campo. È stata una chiusura netta prima di tutto con se stessa. L' Inter non vuole essere squadra, non ci riesce. È sbagliata nella personalità e non ha abbastanza risorse tecniche per vincere da sola le partite. È un insieme di numeri due guidati da un altro ottimo frequentatore di quella zona. È una barca che non tiene il mare, non lo guarda nemmeno negli occhi. È una banda molto vanesia guidata da un ambiente terrorizzato dall' errore che sta dietro a tutto: il dovere di ripartire. Non è ancora fallita la stagione, ma è fallito il progetto.

napoli inter

Non c' è mai stata crescita, un salto di qualità. Niente ha mai smosso questo convoglio pesante e lento, autoreferente, mai dentro il tempo, sempre in fuga nel futuro, che quando arriva non cambia mai il presente. Un' Inter sempre in battaglia con se stessa senza sapere mai chi vince alla fine queste battaglie, perché non c' è mai fine.

La sconfitta di ieri non è illogica, è solo volgare. Segna il limite sudato, grassoccio, di tutta la squadra, di tutte le voci, di tutto il disordine che quotidianamente segue l' Inter come una nuvola cattiva. Il Milan sta prendendosi con calma gli effetti del suo calendario morbido.

spalletti icardi

L' Atalanta è stanca e ne ha diritto, ma domenica va a giocare una partita a suo modo storica: avendo lo stadio occupato da lavori ha preso in affitto quello del Sassuolo, il suo avversario.

È un po' strano. Giocherà contro l' Inter invece la squadra più in forma del momento, l' Empoli, tre vittorie consecutive. Gioca bene e ha quasi soltanto ragazzi. Un tecnico, Andreazzoli, che fa correre tutti con armonia, con classe, quasi senza pratica. L' inconveniente sta nel trovare la via di mezzo. Genoa e Fiorentina giocheranno invece una specie di finale a eliminazione. Il Genoa ha dato Piatek al Milan a metà stagione. A Firenze tutti litigano contro tutti da anni, l' autolesionismo è così convinto che forse adesso saranno contenti tutti .

fiorentina montella 1

giocatori empoli e tifosi viola

spalletti

BARZAGLI CHIELLINI BUFFON

