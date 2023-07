SCONFESSATA UN’ALTRA DECISIONE DI ANDREA AGNELLI: LA JUVENTUS LASCIA DEFINITIVAMENTE LA SUPER LEGA, IL PROGETTO NATO NELL'APRILE 2021 - E’ L’ENNESIMA PRESA DI DISTANZA DI JOHN ELKANN DALLE SCELTE DEL CUGINO CHE AVEVANO PORTATO I BIANCONERI ALLO SCONTRO CON CEFERIN - LA JUVENTUS È ANCORA IN ATTESA DELLA SENTENZA UEFA SULLE POSSIBILI VIOLAZIONI DEI FAIR PLAY FINANZIARIO SUI BILANCI - L'ADDIO ALLA SUPER LEGA PUÒ ESSERE STATO UNA SPECIE DI "PATTEGGIAMENTO": RINUNCIARE PER UN SOLO ANNO ALLE COPPE PER CHIUDERE I CONTI…

Estratto dell’articolo di Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Il passo d'addio è compiuto: la Juventus dice definitivamente addio alla Super Lega e questo taglio netto con il passato dovrebbe segnare anche la fine del conflitto con l'Uefa. Un mese dopo aver avviato la procedura per lasciare il progetto scissionista, nato nella turbolenta notte del 19 aprile 2021 per la volontà di 12 società europee di varare una nuova Champions, il club bianconero ieri sera ha emesso un nuovo documento per chiudere un'esperienza mai decollata.

Un testo frutto di attente analisi legali, visto che in ballo ci sono penali da centinaia di milioni di euro, ma il concetto è chiaro e pone la Juve nel gruppo degli altri 9 club europei (Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Manchester United, Atletico Madrid, Milan e Inter) che avevano abbandonato il progetto dopo neanche 48 ore.

[…] La Juventus ha scelto di uscire definitivamente dalla Super Lega, mentre restano solo Real Madrid e Barcellona (curiosamente i prossimi rivali nelle amichevoli della tournée americana) a credere in un progetto che aveva portato alla ribellione dei tifosi e alla dura presa di posizione dell'Uefa.

Il caso è arrivato fino alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che deve ancora esprimersi sul monopolio denunciato dalla società fondatrice del progetto, ma i bianconeri hanno deciso di fare il passo indietro ancora prima del massimo giudizio continentale.

Una scelta figlia anche del nuovo corso bianconero, dopo le dimissioni del Consiglio d'amministrazione presieduto da Andrea Agnelli nello scorso novembre per colpa delle inchieste penali e sportive che hanno colpito il club.

Dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica, che è costata il posto nella prossima Champions, e le squalifiche inflitte agli ex dirigenti, la Juventus è ancora in attesa della sentenza Uefa sulle possibili violazioni dei Fair play finanziario sui bilanci.

Una decisione verrà presa in questi giorni e i bianconeri ora sperano in una specie di "patteggiamento": ovvero rinunciare per un solo anno alle coppe, sacrificando così la Conference League, e chiudere per sempre i conti con il passato. L'addio alla Super Lega può aiutare.

