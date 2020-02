IL SEXGATE DEL CALCETTO - "C'È UN REGALO PER TE, È CARINA...", LA TELEFONATA TRA ANDREA MONTEMURRO, PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5, E IL NUMERO 1 DEL LATINA GIANLUCA LA STARZA, IN CUI IL PRIMO RIVOLGE CONFIDENZE SULL'IMMINENTE ESCLUSIONE DI UNA SQUADRA DAL MASSIMO CAMPIONATO E IL SECONDO PER RINGRAZIARLO GLI OFFRE I SERVIZI DI UNA RAGAZZA "COSÌ ALMENO TI PASSI QUALCHE WEEKEND SERENO PURE DA 'STE PARTI" – MONTEMURRO ANNUNCIA LE DIMISSIONI (E POI LE RITIRA) - ECCO PERCHE’ LO SCANDALO RISCHIA DI TRAVOLGERE LA LEGA DILETTANTI DI SIBILIA

MATTEO PINCI per repubblica.it

montemurro

E' scoppiata Calcettopoli. Un sex-gate fatto di informazioni riservate scambiate con un weekend insieme a una ragazza, ha sollevato un terremoto all'interno della Divisione Calcio a 5: in un pomeriggio di fuoco, il presidente Andrea Montemurro ha annunciato dimissioni per poi ritirarle, mentre tutto intorno a lui franava. Al centro del caso, una registrazione che riproduce una telefonata decisamente compromettente tra Montemurro e il presidente del Latina Calcio a 5 Gianluca La Starza, in cui il primo rivolge confidenze sull'imminente esclusione di una delle squadre di Serie A, il Maritime, da parte della Covisod, la società che valuta le procedure di iscrizione delle squadre dilettantistiche.

montemurro

"Oh, sei l'unico che lo sa", gli confida Montemurro. La Starza risponde grato: "Io devo ricambià in quel modo, te faccio quel regalo". Quale sia il "regalo" lo spiega lui stesso: "E' carina, carina, quando la vedi mi dirai. Poi è una donna pure intelligente. Così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da 'ste parti". Insomma, La Starza offre i servizi di una ragazza che l'altro pare apprezzare ("Bravo, bravo"), in cambio dell'informazione. Che gli è utile magari a muoversi per tempo per tesserare i giocatori svincolati dal Maritime, come i brasiliani Thiago Bissoni e Caio Japa che poche settimane più tardi, liberi, firmeranno in effetti per il Latina.

gravina e sibilia foto mezzelani gmt

Uno tsunami che ieri, appena la notizia ha iniziato a circolare all'interno della Divisione Calcio a 5, ha portato Montemurro a cancellare la propria pagina Facebook e a firmare una lettera di dimissioni diretta al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia (di cui la Divisione fa parte). Dopo la caccia alla talpa, è stato il momento del redde rationem. Il n.1 della Lnd però potrebbe veder cadere l'intero direttivo: esiste concretamente la possibilità infatti che il Consiglio i dimetta in blocco.

Così Sibilia - che potrebbe sollecitare l'intervento della Procura federale - non si troverebbe un vicario al timone del calcio a 5, ma avrebbe il dovere di commissariare la Divisione, azzerando tutti i vertici attuali. Un terremoto che ha un peso specifico non secondario anche da un punto di vista politico: Montemurro infatti è Delegato Uefa nel quadriennio 2019/23 e Consigliere federale in quota Lega Dilettanti. La stessa Lega che ora si trova a dover gestire un caso che rischia di avvelenarla dall'interno.

