5 giu 2023 14:01

SILVIO ORLANDO, L'ANTI BIANCONERO – L’ATTORE, IN VERSIONE CARDINAL VOIELLO (PERSONAGGIO INTERPRETATO NELLA SERIE "THE YOUNG POPE"), RECITA IL "PADRE NOSTRO" RIVISITATO DURANTE LA FESTA SCUDETTO DEL NAPOLI E LANCIA LA STILETTATA ALLA JUVENTUS: “NAPOLI NOSTRO CHE SEI NEL CIELO CONTINUA COSÌ SENZA DEBITI PERCHÉ NOI NON MASCHERIAMO I BILANCI DEBITORI E NON CI INDURRE IN PENALIZZAZIONI” - CHISSA' COME L'AVRANNO PRESA ALLA CONTINASSA – VIDEO