SOPRA LA PANCA, L'ITALIANO CAMPA! - I CALCIATORI ITALIANI AVRANNO POCO APPEAL ALL'ESTERO, MA GLI ALLENATORI NOSTRANI VANNO DI MODA - I PIU' FAMOSI SONO CARLO ANCELOTTI E ROBERTO MANCINI. POI CI SONO GLI ASTRI NASCENTI ROBERTO DE ZERBI E FRANCESCO FARIOLI, CHE STANNO SORPRENDENDO TUTTI CON IL BRIGHTON E IL NIZZA - MA LA LISTA È CONSISTENTE E PURE PARECCHIO CURIOSA...

La scuola italiana alla conquista del mondo del calcio. Letteralmente. Perché se i risultati impongono un'attenta riflessione su tutto il movimento nazionale, è altrettanto vero che sono gli allenatori di casa nostra a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento fondamentale in giro per il mondo.

Solo prendendo in considerazione le selezioni nazionali o i campionati di prima divisione, sono decine gli allenatori italiani che continuano a insegnare calcio e a essere designati come uomini giusti per rilanciare progetti più o meno ambiziosi. Il numero uno assoluto è sempre lui, Carlo Ancelotti: […] sta vivendo l'ultima stagione sulla panchina del Real Madrid prima di diventare il commissario tecnico del Brasile.

La lista è però variegata e pure parecchio curiosa. Per esempio, questa sera in Croazia si disputerà la prima partita della Turchia nell'era Vincenzo Montella […] Prima volta anche per Paolo Negro da ct dell'Uganda, domani contro il Mali in amichevole. Si prenderà qualche giorno in più invece Stefano Cusin, che dopo un biennio alla guida del Sud Sudan è diventato a inizio ottobre il nuovo ct delle Isole Comore: debutto contro il Capo Verde martedì prossimo.

[…] proprio oggi sarebbe dovuto andare in scena un'altra prima assoluta, quella di Guglielmo Arena alla guida del Laos ma una decina di giorni fa ha dovuto lasciare l'incarico preso appena pochi mesi prima […] la prima […] ha […] pareggiato contro il Nepal, guidato da […] Vincenzo Annese.

E gli altri ct italiani? Beh, i riflettori saranno sempre puntati addosso a Roberto Mancini, passato in maniera non poco controversa dalla panchina azzurra a quella dell'Arabia Saudita e domani in campo in amichevole contro la Nigeria.

[…] diventato un autentico totem in Ungheria è Marco Rossi, […]Il capolavoro lo aveva già fatto con l'Albania, dal 2020 Gianni De Biasi è ct dell'Azerbaigian. Mentre Michele Marcolini è sulla panchina di Malta […] E ancora in Slovacchia è Francesco Calzonia il commissario tecnico. Mentre a godersi un'esperienza di vita diversa da tutte le altre è Francesco Moriero, ct delle Maldive.

Ci sono poi le panchine di club, […] In rigoroso ordine alfabetico nazionale: in Albania c'è Gigi Di Biagio alla guida della Dinamo Tirana, in Francia nella sola Ligue1 ci sono Francesco Farioli a Nizza, Fabio Grosso a Lione, in Inghilterra non si parla d'altro che del Brighton di Roberto De Zerbi, in Lituania è a un solo punto dal titolo Gino Lettieri con il suo Panevezys. E ancora in Macedonia alla guida del Brera Strumica c'è Giovanni Valenti, a Malta è appena tornato Enzo Potenza sulla panchina del Valletta raggiungendo così Luciano Zauri (Hamrun Spartans), Giovanni Tedesco (Birkirkara) e Mauro German Camoranesi (Floriana), in Romania resistono Andrea Mandorlini (Cluj) e Cristiano Bergodi (Rapid Bucarest) […]

Infine occhi anche nella MLS: c'è Vanni Sartini alla guida dei Vancouver Whitecaps, mentre Charlotte ha nominato Christian Lattanzio come allenatore a interim. Mentre negli Emirati Arabia è giunto da fine settembre alla terza esperienza Fabio Viviani, ora allenatore dell'Hatta.

