SOTTO A CHI COPPA - INIZIA LA NUOVA CHAMPIONS, CON UN GIRONE UNICO A 36 SQUADRE E LE PRIME OTTO CHE ANDRANNO DIRETTAMENTE AGLI OTTAVI, DOVE AFFRONTERANNO LE 8 VINCENTI DEGLI SPAREGGI - PAOLO CONDO': "MIGLIAIA DI SIMULAZIONI HANNO FISSATO ATTORNO AI 16 PUNTI LA QUOTA PER CHIUDERE FRA LE PRIME OTTO, E ATTORNO AI 9 QUELLA PER NON VENIRE ELIMINATI, MENTRE A 13 SI PUÒ PENSARE DI AFFRONTARE IL PLAY-OFF NELLA POSIZIONE PRIVILEGIATA"

https://www.repubblica.it/sport/calcio/champions/2024/09/16/news/champion_league_inizio_partite_2024-423504274/

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per www.repubblica.it

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Il nuovo format della Champions League consiste in un classificone unico a 36 squadre che gli otto turni in programma divideranno in quattro gruppi. […] Essendo la prima stagione della nuova formula, non è semplice individuare le soglie d’accesso ai quattro traguardi: migliaia di simulazioni hanno fissato attorno ai 16 punti la quota per chiudere fra le prime otto, e attorno ai 9 quella per non venire eliminati, mentre a 13 (e con una buona differenza reti) si può pensare di affrontare il play-off nella posizione privilegiata.

Ma […] le avversarie non sono le stesse e i calendari non risultano del tutto omogenei. Il Real Madrid per esempio ha le avversarie più tenere in testa e in coda al suo ciclo; viceversa il City parte con l’Inter e arriva con Juve, Psg e Bruges. Conterà molto non pensarsi mai sul velluto, e nemmeno abbattersi nelle congiunture difficili. […]

Disegnato lo scenario, proviamo allora a piazzare le cinque concorrenti italiane in base agli obiettivi della prima fase. Brutalmente: l’Inter vale un posto fra le prime otto, la Juve è da secondo livello, Milan e Atalanta oscillano fra secondo e terzo, il Bologna deve evitare il quarto.

Vediamole nel dettaglio, anche alla luce di un parametro che ci siamo “costruiti” per pesare i vari calendari: mettendo in fila da 1 a 36 le partecipanti in base alla classifica Uefa per club (valore 1 per il Manchester City che è in testa, valore 36 per il Brest che è ultimo), abbiamo sommato le otto avversarie di ciascuna […] Spoiler: dei cinque club italiani, è andata decisamente bene alla sola Atalanta.

simone inzaghi

INTER

thiago motta

Finalista degna soltanto due anni fa, la scorsa stagione valeva i quarti. […] Già forte e completa, la rosa è stata irrobustita migliorando le poche posizioni in cui l’alternativa era debole, e ce ne sarà bisogno perché l’Inter, con un parametro complessivo di 140, ha ricevuto un calendario impegnativo. Il dettaglio delle rivali con il loro valore: City 1, Stella Rossa 25, Young Boys 26, Arsenal 13, Lipsia 9, Bayer 8, Sparta 30, Monaco 28, totale 140. […]

JUVENTUS

[…] Il suo parametro è 142: nell’ordine Psv 19, Lipsia 9, Stoccarda 34, Lille 21, Aston Villa 31, Manchester City 1, Bruges 17, Benfica 10. […]

fonseca

MILAN

[…] Il computer ha consegnato al Milan un calendario da 138 di parametro, il peggiore delle italiane, sesto assoluto per difficoltà ma ben diviso fra primi quattro match durissimi e secondi quattro abbordabili: Liverpool 4, Bayer 8, Bruges 17, Real Madrid 2, e poi Slovan 27, Stella Rossa 25, Girona 33, Dinamo Zagabria 22. […]

ATALANTA

gian piero gasperini

Lo diciamo sottovoce, ma cinque delle otto rivali sembrano inferiori ai campioni dell’Europa League. Il parametro di 174 è il secondo migliore dopo il 175 dello Young Boys, vediamo quindi subito calendario e valori: Arsenal 13 Shakhtar 23, Celtic 29, Stoccarda 34, Young Boys 26, Real Madrid 2, Sturm Graz 35, Barcellona 12. […]

vincenzo italiano

BOLOGNA

La sacrosanta euforia per la qualificazione alla Champions è stata raffreddata dagli addii di Motta, Zirkzee e Calafiori, che di quel quinto posto sono stati tanta parte. A disposizione di Italiano c’è un Bologna nuovo, ancora a secco di vittorie. Il parametro di 143 non è benevolo, ma la scansione casa/trasferta dei match potrebbe risultare preziosa. Eccola: Shakhtar (c) 23, Liverpool (t) 4, Aston Villa (t) 31, Monaco (c) 28, Lille (c) 21, Benfica (t) 10, Dortmund (c) 6, Sporting (t) 20. […]

LE FAVORITE

carlo ancelotti 1

Real Madrid e Manchester City si dividono il pronostico da anni. Continueranno a farlo perché sono le migliori, ma da dietro avanzano tre outsider interessanti: il Liverpool (con Chiesa), l’Arsenal (con Calafiori) e il Barcellona in cui brilla il talento fuori scala di Lamine Yamal. La nuova formula promette bene perché il classificone costringerà tutti a spremersi fino all’ottavo turno — la differenza reti conterà — potenziando i supermatch della prima fase: da City-Inter a Real-Dortmund, da Bayern-Psg a Liverpool-Real, quattro delle ultime cinque finali sono in cartellone. […]