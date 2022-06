UNA STORIA CHE AVREBBE FATTO IMPAZZIRE GIANNI CLERICI - "THIEM ACCUSATO DI GIRARE FILM PORNO" - LO RIPORTA IL QUOTIDIANO "KURIER" - LA POLIZIA HA BUSSATO ALLA PORTA DEL TENNISTA AUSTRIACO DOPO LE LAMENTELE DEI VICINI DI CASA STUFI DI SENTIRE “GEMITI” PROVENIRE DALLA CASA DELL'ATLETA. SOSPETTAVANO CHE FOSSERO IN CORSO "ATTIVITÀ DA FILM A LUCI ROSSE" - LA RISPOSTA DI THIEM…

Da www.corrieredellosport.it

THIEM

Dominic Thiem, questa settimana, ha vissuto uno degli episodi più curiosi della sua carriera da professionista. Anzi, della sua vita. Come riportato dal quotidiano austriaco Kurier, il campione di tennis ha ricevuto la visita degli agenti di polizia che sono andati a casa sua per alcune particolari lamentele dei vicini, che avevano contattato i poliziotti per fermare quelle che sembravano essere riprese di film per adulti.

Thiem si sta allenando nella cittadina austriaca di Traiskirchen, con 19.000 abitanti, per ritrovare la migliore condizioni ma un gruppo di vicini di casa, stufo di sentire “gemiti” provenire dalla casa dell'atleta, ha chiamato la polizia per "rumori molesti" e per disturbo della quiete pubblica sospettando che fossero in corso attività da film a luci rosse. “Mi sono allenato a torso nudo” avrebbe poi detto il tennista all’emittente radiofonica Ö3, “non è la prima volta”.

thiem MURRAY THIEM