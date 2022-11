15 nov 2022 17:41

TANA PER IL GHANA! - CHE FIGURACCIA PER LA SELEZIONE AFRICANA! È PARTITA PER IL QATAR DIMENTICANDOSI A CASA LE MAGLIE CHE I CALCIATORI AVREBBERO DOVUTO INDOSSARE DURANTE I MATCH DEL TORNEO - LA FEDERCALCIO AVREBBE PENSATO DI RISOLVERE IL PROBLEMA GRAZIE AL SERVIZIO POSTALE, MA IL TIMORE E' CHE LE DIVISE POSSANO NON ARRIVARE IN TEMPO PER LA PRIMA PARTITA DELLA NAZIONALE...