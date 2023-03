IL TAR DELLA CAMPANIA DA RAGIONE AI TIFOSI DELL’EINTRACHT FRANCOFORTE: POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE AL MARADONA DI NAPOLI – IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO DI VIETARE LA TRASFERTA AI TEDESCHI È RITENUTO “NON PROPORZIONATO” E IL PERICOLO PER LA SICUREZZA PUBBLICA “RESTA SOLO GENERICAMENTE PROSPETTATO” – LA PROTESTA DEI TIFOSI DEL BAYERN MONACO, CHE AVEVANO ESPOSTO LO STRISCIONE “PIANTEDOSI UOMO DI MERDA”

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso dell'Eintracht Francoforte contro il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti e trasferta ai tifosi tedeschi in occasione della partita di Champions League contro il Napoli, in programma allo stadio Maradona il 15 marzo alle ore 21.

[...] toccherà al Viminale predisporre un ulteriore ed eventuale provvedimento. Ma resta il dato che per il Tar «il pericolo per la sicurezza pubblica - è scritto nel dispositivo - resta solo genericamente prospettato, ma di fatto, in assenza di ulteriori elementi predittivi, predicabile per tutti gli eventi sportivi del genere».

Inoltre, la decisione del ministero è stata ritenuta non proporzionata. «Giacché finisce per sposare "l'opzione zero" - è precisato dai giudici del Tar - senza considerare la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive». [...] Infine, il divieto non è ritenuto legittimo perché punirebbe, con il divieto di trasferta, tutti i cittadini tedeschi.

[...]. I tifosi dell'Eintracht Francoforte, infatti, sono gemellati con i sostenitori più caldi dell'Atalanta mentre i gruppi organizzati del Napoli vantano delle amicizie con il tifo di Hertha Berlino e Borussia Dortmund.

