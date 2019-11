CON-TE SOTTO LE LENZUOLA – I CONSIGLI PER IL SESSO DELL’ALLENATORE DELL’INTER HANNO FATTO IL GIRO DEL MONDO, MA IL PROBLEMA VERO PER I CALCIATORI È RESISTERE ALLE WAGS TENTATRICI: CHI GLIELO DICE ALLA BOMBASTICA MISS MARTINEZ CHE LE TOCCA IL MINIMO SINDACALE? – E BARBORA HRONCEKOVA SI ACCONTENTERÀ DI UN RAPPORTO BREVE CON SKRINIAR “SOTTO”? – FOTOGALLERY DA COMPETIZIONE

Fabrizio Biasin per “Libero Quotidiano”

Partiamo dal virgolettato che è certamente cosa buona e giusta: «In periodo di competizione, il rapporto (sessuale ndr) non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner». E ancora: «Consiglio di farlo con la propria moglie così non si è costretti a fare una prestazione eccezionale». Parole e musica di Rocco Siffr... no, perdonateci, di Antonio Conte, allenatore cazzutissimo (nel senso di «spietato» o «attento persino alle virgole»).

agustina gandolfo 9 wanda nara, mauro icardi, lautaro martinez e agustina gandolfo

Parla così il tecnico dell' Inter e lo fa nientemeno che nell' edizione settimanale de L' Equipe, mica pizza e fichi. Capite bene che qui siamo oltre il campo, oltre la tattica, oltre il calciomercato, qui l' ex ct si infila bello sereno sotto le lenzuola dei suoi giocatori e lancia chiari messaggi: trombate pure, ma col freno a mano tirato e comunque mettendo in pratica una sorta di «melina da materasso». Ora, viene facile fare ironia e, infatti, da ieri l' universo virtuale si è sbizzarrito: c' è la foto di Conte che caccia Icardi perché sorpreso a fare zumba con Wanda in posizione non consentita; c' è chi semplicemente pubblica le foto delle gentili consorti dei giocatori nerazzurri e si domanda «riusciranno i virgulti a rispettare le consegne?».

agustina gandolfo 12 lautaro

Perché sì, cioè, in periodo di MeToo e affini rischiamo di essere tacciati di «scarsa sensibilità», ma qui signori miei non stiamo parlando di semplici figliuole, semmai di irresistibili valchirie dall' ormone firccicarello. E chi glielo dice a Miss Martinez (Agustina Gandolfo) che le tocca il minimo sindacale? Lautaro? «Ciao amore, dopodomani c' ho la Champions, stasera andiamo di sveltina in "posizione Conte", prendere o lasciare». E quella, ovviamente, lascia. E Miss Skriniar (Barbora Hroncekova)? Milan: «Senti, Barbora, non so come dirtelo...». Barbora: «No, guarda Milan, io la "Conte" stasera non la reggo, piuttosto guardiamo Adrian e tanti saluti». E quello, Milan, giustamente ci resta male.

Son problemi, ma con l' uomo di Lecce non si scherza. Fu lui ai tempi della Nazionale a condizionare il viaggio di nozze di Mattia Destro. Questo il virgolettato tratto da Metodo Conte del giornalista Alessandro Alciato: «Ditegli che potrà andare a sposarsi, però gli sarà concesso di trascorrere a casa solo la prima notte di nozze. Il giorno dopo la cerimonia lo voglio a Coverciano ad allenarsi e possibilmente in forma». Una iena. E se pensate di fregarlo avete fatto male i conti, perché Antonio capisce al primo scatto se avete rispettato le consegne o avete sgarrato anche solo con una «missionaria».

Fine, anzi no. Tra le altre cose, nell' intervista, Conte dice: «La competizione è battaglia e quando vai a combattere non c' è nessuna ragione per ridere o essere contento» e «non sono un leccaculo». E in un pezzo del genere è meglio chiarire che si tratta di «senso figurato».

