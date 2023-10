TONALI, CHE HA SCOMMESSO DA TESSERATO DEL MILAN SUI ROSSONERI, RISCHIA UN ANNO DI SQUALIFICA (BYE BYE EUROPEI). LA PROCURA DI TORINO VUOLE SENTIRE (ENTRO QUESTA SETTIMANA) ZANIOLO. AL MOMENTO FIGURANO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI SOLO IN 3: FAGIOLI, TONALI E ZANIOLO - NESSUNA DELLE PRESUNTE "RIVELAZIONI" DI CORONA È STATA PRESA IN ESAME. DA TORINO FANNO SAPERE CHE SE "FURBIZIO" HA VOGLIA DI PRESENTARSI A PARLARE CON MATERIALE PROBATORIO HA LA LIBERTÀ DI FARLO COME QUALSIASI CITTADINO…

La Procura di Torino attende la risposta dell'invito a comparire fatto a Zaniolo. Fonti fanno sapere che, al momento, figurano nel registro degli indagati solo Zaniolo, Fagioli e Tonali. Altre posizioni sono al vaglio e non tutto il materiale degli inquirenti è stato inviato al… pic.twitter.com/xlmFgzLOak — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) October 18, 2023

Tonali, Europeo a forte rischio

ZANIOLO E TONALI

Sandro Tonali ha ammesso alla procura federale di aver scommesso anche sul calcio e sul Milan, ma le puntate non avrebbero inciso sulla sua prestazione in campo e dunque non prefigurerebbero un illecito sportivo. Per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva (divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto), in caso di patteggiamento rischia una sanzione superiore a quella di Fagioli (per l’aggravante di aver scommesso sulle partite della sua squadra) che verosimilmente lo costringerà a saltare il prossimo Europeo (sempre che l’Italia si qualifichi…)

Zaniolo ascoltato entro questa settimana?

A Torono sono al vaglio degli inquirenti smartphone e tablet di Zaniolo sequestrati durante il blitz di Coverciano. Verosimile che il giocatore venga ascoltato entro questa settimana

A Torino si attende Zaniolo

L’unico dei 3 destinatari di avvisi di garanzia che non è ancora stato ascoltato dalla pm Pedrotta. Dai legali del giocatore dell’Aston Villa una conferma sulla sua linea difensiva: l’ammissione di aver scommesso su un sito illegale (ma senza essere a conoscenza che lo fosse), ma mai su partite di calcio. Dunque, sosterrà la sua totale innocenza da un punto di vista sportivo

