Da www.tuttosport.com

Nervi tesissimi in casa Torino, durante il ritiro di Waidring, in Austria. Sui social è infatti diventato virale un acceso confronto tra il tecnico, Ivan Juric, e il direttore tecnico, Davide Vagnati. I due si sono affrontati a muso duro nel parcheggio dell'albergo che ospita la squadra, attaccandosi con insulti e spintoni.

Insieme ai due era presente il team manager Marco Pellegri, che li ha divisi a fatica. La clamorosa lite potrebbe essere stata scatenata dall'allenatore croato, scontento per non aver ancora ricevuto i rinforzi richiesti. L'episodio è stato ripreso da una stanza dell'albergo ed è finito sui social.

Vagnati, rivolgendosi a Juric, gli ha urlato: "Non sei un ca**o di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto. Come ce l'ho io di te, devi avere rispetto, hai capito testa di ca**o. Abbi rispetto di chi ti difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o. E io ti difendo sempre! Testa di min**ia".

L'allenatore del Torino ha replicato: "Tu non fai un ca**o, sei un imbecille di me**a. Vattene a cagare, vattene a cagare imbecille, vaffanc**o. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l'ho. Pensa a lavorare".

Il direttore tecnico del Torino ha commentato l'accaduto ai microfoni di Sky Sport: "C'è stata una discussione che non è stata bella da vedere, ma quando due persone tengono a fare le cose bene queste cose possono succedere. Il mister vuole nuovi giocatori il prima possibile, noi ci stiamo muovendo. E' un mercato difficile ma noi porteremo a Torino i giocatori di cui la squadra ha bisogno. Ci siamo già abbracciati, io e Juric siamo due persone vere che dicono le cose come stanno. Sarà un nuovo punto di partenza: abbiamo un grande allenatore", ha affermato Vagnati.

"Ho detto a Juric 'ti ho difeso?' Sono parole che si dicono durante un momento di tensione, ma tutti e due vogliamo bene al Toro: ripeto, dobbiamo dargli i giocatori il prima possibile. Conseguenze? Solo positive, si è vista la voglia di far bene. Capiamo le ragioni del mister e faremo gli interventi di cui abbiamo bisogno. Che giocatori arriveranno? Quelli giusti per il nostro tipo di calcio, gente forte. Non saranno di certo dieci, ma miglioreremo di certo la rosa di oggi".

Un punto sulla trattativa con Denayer: "Stiamo parlando, così come con altri, abbiamo tante cose in ballo e cercheremo di chiudere appena possibile. Belotti senza squadra? Mi sorprende, è un giocatore che ha fatto bene. Noi gli avevamo proposto un'offerta e lui ha deciso così: è un bravo ragazzo e gli auguro il meglio". Su Maggiore: "Abbiamo parlato con lo Spezia".

(ANSA) - "Quando ci sono discussioni si dicono cose che non si pensano, ma fa parte del rapporto. Siamo due persone che vogliamo fare bene per il Torino e finita la lite ci siamo abbracciati". Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, spiega così il violento diverbio nel ritiro austriaco della squadra con il tecnico Ivan Juric. "Siamo due persone vere che si dicono le cose come stanno e anche grazie a queste liti si può ripartire per fare le cose meglio possibile: abbiamo un grande allenatore, dobbiamo fare il prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno", aggiunge Vagnati a Sky Sport24.

(ANSA) - "C'è stata una discussione, sicuramente non è una cosa bella da vedere. Conseguenze? Solo positive: abbiamo voglia di far bene, il mister ha le sue preoccupazioni legittime, le capiamo, dobbiamo fare il prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno". Così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, interviene a Sky Sport 24 sul litigio con il tecnico granata Ivan Juric nel ritiro della squadra.

E' un mercato difficile, ma porteremo i giocatori di cui il mister e la squadra hanno bisogno - aggiunge - Anche grazie a queste liti si può ripartire per fare le cose meglio possibile, sarà un nuovo punto di partenza. Abbiamo un grande allenatore e cercheremo di fare le cose giuste perché dobbiamo prendere ancora dei giocatori". "Nella lite ho rivendicato a Juric di averlo difeso? Quando ci sono discussioni si dicono cose che non si pensano, ma al di là del contenuto della lite, che fa parte di qualsiasi rapporto, l'importante - ha aggiunto il dt - è capire perché, e il motivo è che abbiamo tutti e due voglia di fare bene per il Torino".

(ANSA) - "Il mister ha le sue preoccupazioni, legittime, le capisco, le capiamo: dobbiamo fare il prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno. Onestamente non saranno dieci, saranno meno, ma saranno quelli giusti per migliorare la squadra". Così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, parla a Sky Sport dopo il litigio con il tecnico Ivan Juric nel ritiro austriaco della squadra granata. "Stiamo parlando come con altri giocatori, abbiamo tante cose in ballo, cerchiamo di chiudere il prima possibile per metterli a disposizione del mister in un mercato che è difficile", risponde Vagnati sulla trattativa per il difensore belga svincolato Jason Denayer.

"Se mi aspettavo che Belotti a questo punto del mercato fosse ancora svincolato? Andrea ha fatto la storia del Torino, abbiamo fatto la nostra offerta, secondo me adeguata, lui ha fatto legittimamente la sua scelta e gli auguro tutto il possibile perché è un bravo ragazzo e merita al meglio". Sono stati accostati tanti giocatori al Torino, ma finora il mercato in entrata non è riuscito a decollare.

"Le difficoltà sono generali, quando cerchi di prendere un giocatore il prima possibile, perchè è la cosa migliore, i costi sono molto alti, più si avvicina la fine del mercato e i giocatori si prendono in maniera giusta. Ora ci sono costi molto alti e buttare i soldi non è giusto - sostiene Vagnati - Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, siamo pronti e abbiamo allenatore bravo sul campo, che li sa valorizzare".