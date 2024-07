TROPPO SINNER PER SHELTON – A WIMBLEDON IL NUMERO UNO AL MONDO SPAZZA VIA L’AMERICANO CON IL PUNTEGGIO DI 6-2, 6-4, 7-6 E VOLA AI QUARTI: AD ATTENDERLO IL VINCITORE DELLA SFIDA TRA MEDVEDEV E DIMITROV – IL VIDEO DEL TWEENER, IL COLPO MAGICO SOTTO LE GAMBE: “E’ STATA FORTUNA” - VIDEO

Jannik Sinner non sbaglia e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon 2024. L’altoatesino trionfa in tre set contro Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 in due ore e dieci minuti di gioco. Il numero uno al mondo entra subito in partita nel primo set con un secco 6-2, trova un altro break nel secondo parziale per allungare 6-4 e poi chiude al tie-break nella terza partita dopo aver recuperato l’unico break dell’americano.

Tutto relativamente facile per Jannik Sinner, che piega Ben Shelton 3-0 e si prende i quarti di finale di Wimbledon. Primo set da vero e proprio numero uno al mondo: tiene di fatto sempre a zero i suoi turni di battuta, trovando il break sia sul 2-2 per portarsi avanti e sia sul 4-2 per allungare, chiudendo poi con il 6-2 nel proprio servizio in mezzora di gioco. Il secondo parziale non è troppo diverso dal precedente, nonostante lo statunitense aumenti leggermente il suo ritmo e il suo livello: Sinner strappa il turno di battuta al suo avversario di nuovo sul 2-2, consolida nel servizio successivo e poi amministra senza troppe preoccupazioni fino al 6-4 per volare via sul 2-0.

La terza partita inizia bene per Shelton, che approfitta di tre errori consecutivi al dritto di Sinner per trasformare la sua prima palla break dell’intero incontro e provare a scappare via sul 3-0 e sul 4-1. L’altoatesino sembra in una piccola crisi, ma rimedia sul 4-2 pareggiando i conti dei break e riportandosi in parità sul 4-4. I due arrivano al tie-break (con Jannik che annulla un set point a Ben), e la sfida è sul filo del rasoio: sul 10-9 in favore del primo al mondo Shelton commette un insolito doppio fallo, regalando il successo al suo avversario. Sinner vola ai quarti dove attende il vincitore dell’ottavo tra Medvedev e Dimitrov.

