Estratto dell'articolo di Claudia Luise, Elisa Sola per "La Stampa"

[…] La notizia riportata ieri da La Stampa sui contatti tra il presidente del Torino Urbano Cairo e Red Bull […] su un'ipotesi di cessione, ha scatenato reazioni non solo tra i tifosi.

Il primo punto chiaro, però, è che Cairo ha inviato una smentita, frenando sulla possibilità che ci sia un dossier allo studio. «Quanto riportato nell'articolo è falso. Il dottor Urbano Cairo non ha mai avuto incontri con esponenti o emissari della Red Bull finalizzati alla vendita del Torino Fc. Vi diffidiamo per l'ennesima volta dal diffondere informazioni non veritiere e prive di fondamento, che danneggiano la Società e possono avere effetti destabilizzanti» si legge nella pec inviata dal presidente. […]

Impossibile non prendere atto delle parole di Cairo, ma la circostanza degli incontri e gli argomenti sul tavolo - partiti da una discussione su un eventuale accordo con Red Bull per diventare main sponsor, si è iniziato a valutare anche la possibilità di una cessione - trovano più conferme in ambiti molto diversi a Torino e a Milano. Banche d'affari - tra cui JP Morgan - confermano che Red Bull è interessata a un impegno in Serie A e sta studiando il calcio italiano, valutando la possibilità di una disponibilità verso club che abbiano uno stadio di proprietà per sviluppare pure attività commerciali.

L'accordo di sponsorizzazione con il Toro è stato proprio il primo impegno in Serie A per il ceo Mark Mateschitz, che invece ha già altre collaborazioni e squadre non solo in Europa (Lipsia e Salisburgo solo per fare due esempi) ma anche nel resto del mondo (Usa, Giappone, Brasile). Red Bull, raggiunta attraverso l'agenzia che cura i contatti in Italia, non conferma e non smentisce e rimanda all'ultima comunicazione sul Toro: l'annuncio di settembre quando è stata ufficializzata la sponsorizzazione come Official Energy Drink partner.

Un altro elemento è che un importante studio legale milanese vicino agli interessi di Cairo, contattato da La Stampa, conferma la volontà del presidente di chiudere l'esperienza di con i granata dopo 18 anni di fronte a una proposta seria.

[…] Il tutto nel momento in cui è in atto la negoziazione, tra il Toro e la Città di Torino, a proposito del rinnovo della concessione dello stadio Olimpico Grande Torino, contratto che scade a giugno 2025. Al momento la società paga un canone di mezzo milione all'anno ma l'assessore allo Sport, Domenico Carretta, ha confermato che «nel caso ci fosse un'offerta per l'acquisto o per un partenariato, il Comune valuterà scrupolosamente».

