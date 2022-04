VAR GAMES – ZAZZARONI SULLA VOLATA SCUDETTO: "È UTILE RIPORTARE IL VAR ALLO STADIO NELLA FASE CONCLUSIVA DEL TORNEO, COSÌ COME ACCADE IN CHAMPIONS. È UN’ESIGENZA AVVERTITA DA ALCUNI ALLENATORI, I QUALI RITENGONO CHE NEL MOMENTO DECISIVO DELLA STAGIONE IL VIDEOASSISTENTE DOVREBBE VIVERE A STRETTO CONTATTO CON LA TERNA ARBITRALE. LISSONE È DISTANTE DA TUTTO, TALVOLTA ANCHE DALLA VERITÀ DEL CAMPO"

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

il var center di lissone 8

Per impegni contrattuali con i broadcaster (Dazn e Tim) la Lega non può autorizzare la contemporaneità delle partite degli ultimi turni, richiesta un paio di settimane fa dal nostro Dalla Palma e in seguito da Pioli e Sconcerti. È possibile e utile, invece, riportare il Var allo stadio nella fase conclusiva del torneo, così come accade in Champions: da questa stagione l’Uefa ha infatti adottato la soluzione mista nei sei turni dei gruppi:

IVAN ZAZZARONI

alcune partite da Nyon, altre sul posto anche per questioni di connettività poi, dagli ottavi, il knock out, tutti sul posto. È, questa, un’esigenza avvertita da alcuni allenatori, i quali ritengono che nel momento decisivo della stagione il videoassistente dovrebbe vivere a stretto contatto con la terna arbitrale respirando in pieno in clima della gara. Lissone è distante da tutto, talvolta anche dalla verità del campo.

il var center di lissone 6 il var center di lissone 2 il var center di lissone 5 il var center di lissone 4 il var center di lissone 9 il var center di lissone 17 il var center di lissone 3 il var center di lissone 7