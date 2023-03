16 mar 2023 13:47

VEDI NAPOLI E POI… GODI! - LUCIANO SPALLETTI FA LA STORIA DEL CLUB CON IL PRIMO ACCESSO AI QUARTI DI CHAMPIONS (MARADONA SI ERA FERMATO AGLI OTTAVI CONTRO LO SPARTAK MOSCA NEL 1990) E COMPLETA L'EN PLEIN DELLE ITALIANE TRA LE "TOP-8" EUROPEE - IN ATTESA DEI SORTEGGI, I PARTENOPEI SONO I PIÙ ACCREDITATI TRA I CLUB ITALIANI A CONTINUARE IL CAMMINO IN COPPA, ANCHE PERCHÉ ORMAI IN CAMPIONATO POSSONO ANDARE CON IL PILOTA AUTOMATICO - AURELIO DE LAURENTIIS: "IL NOSTRO VIAGGIO CONTINUA…" - VIDEO