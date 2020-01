9 gen 2020 17:25

LA VERITA’, VI PREGO, SULLA MORTE DI DAVIDE ASTORI - IL GIUDICE DISPONE UNA NUOVA PERIZIA. SI ALLUNGANO I TEMPI DEL PROCESSO (LA SENTENZA DOVREBBE ARRIVARE IN PRIMAVERA) - SECONDO LA PROCURA DI FIRENZE, ASTORI SAREBBE MORTO PER LA MANCATA DIAGNOSI DI UNA PATOLOGIA - RITO ABBREVIATO PER L’UNICO IMPUTATO, GIORGIO GALANTI, EX DIRETTORE DELLA MEDICINA SPORTIVA DELL'OSPEDALE DI CAREGGI...