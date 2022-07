ELEMENTI DI POTERE MELONIANO - L’INNER CIRCLE DI "IO SONO GIORGIA" HA IL “CONSIGLIORI” IN CHIEF, PER QUANTO UFFICIALMENTE FUORI DAL PARTITO, IN GUIDO CROSETTO. POI C’È FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, COGNATO DELLA MELONI, A CUI TOCCA LA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI (MICHETTI DOCET) - IDEOLOGO DEL PARTITO È IL SICULO GIOVAN BATTISTA FAZZOLARI, RIBATTEZZATO “LA BUSSOLA” - IL RUOLO DI GIAMPAOLO ROSSI IN RAI E I RAPPORTI CON IL DEEP STATE, FIAMME GIALLE IN PRIMIS, GESTITI DA MAURIZIO LEO. INSOMMA, TIPINI CHE VENGONO DA AN E ALEMANNO...