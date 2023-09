VIDAL CONTRO LA CADUTA DEI CAPELLI: "TEN HAG E SAMPAOLI? I PELATI SONO COMPLICATI" - L'EX PALLONARO DI JUVE E INTER DIFENDE CR7 E SPERNACCHIA L'ALLENATORE DEL MANCHESTER UNITED TIRANDO IN BALLO I CAPELLI! (SENTI CHI PARLA!) - IL PARALLELO CON JORGE SAMPAOLI, CON CUI HA AVUTO PROBLEMI AL FLAMENGO: "UN PERDENTE CHE NON SA APPREZZARE I GIOCATORI. ORA HO CAPITO COSA…"

VIDAL

Estratto da www.tuttosport.com

Arturo Vidal è tornato a far parlare di sé. Oltre le accuse contro il Real Madrid e le critiche al gioco del Milan dopo la brutta prestazione in Champions contro il Newcastle, ora l'ex Juve e Inter, durante uno dei suoi streaming, ha deciso di difendere Cristiano Ronaldo.

erik ten hag cr7

[…] Vidal difende Ronaldo e attacca Ten Hag e Sampaoli

Il giocatore si è espresso con la sua solita chiarezza e in modo molto diretto, senza ipocrisie e maschere: "Quell'allenatore (Ten Hag ndr) è arrivato in modo sbagliato, come si fa a far fuori Cristiano Ronaldo? Questi ragazzi sono fatti così. Ecco perché a volte gli allenatori che arrivano lasciano un tale casino. Terribile. Non so come ragionino: togliere Cristiano? Era il capocannoniere e lo mandano via".

arturo vidal jorge sampaoli

Poi ha concluso così: "I pelati sono molto complicati". Ed è qui che scatta il paragone con Sampaoli, con cui ha avuto problemi al suo arrivo al Flamengo. […]: "Ho avuto un allenatore, un perdente, che non sa apprezzare i giocatori. Ora ho capito cosa mi dicevano le persone su chi fosse, la persona che è. Mi sento felice di non essere con lui".

vidal vidal espulsione arturo vidal vidal VIDAL ARTURO VIDAL VIDAL arturo vidal 1 sonia isaza arturo vidal 1 sonia isaza arturo vidal 2 arturo vidal 2 sonia isaza arturo vidal 3 erik ten hag arturo vidal sonia isaza arturo vidal 4 sonia isaza arturo vidal 5 arturo vidal arturo vidal arturo vidal arturo vidal jorge sampaoli