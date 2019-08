VIDEO! BOMBE, CALCIO E FOLLIA: A CRAIOVA SUCCEDE DI TUTTO! L’ARBITRO COLPITO DA UNA BOMBA CARTA, MEZZA RISSA IN CAMPO E 35 MINUTI DI STOP: L'UNIVERSITATEA ELIMINA LA HONVED DI GIUSEPPE SANNINO AI RIGORI, CON LE PRODEZZE DEL PORTIERE ITALIANO PIGLIACELLI, CHE NE HA PARATI TRE - MA ORA SI ATTENDE LA DECISIONE DELL’UEFA: C’È L’OMBRA DEL 3-0 A TAVOLINO- VIDEO

Da la Gazzetta dello Sport

CRAIOVA ARBITRO COLPITO DA BOMBA CARTA

Una notte folle a Craiova, dove l' Universitatea ha eliminato la Honved di Giuseppe Sannino ai rigori, con le prodezze del portiere italiano Pigliacelli, che ne ha parati tre. Ma come si è arrivati alla soluzione dagli undici metri renderà probabilmente inutile il successo dei romeni.

Risultato inchiodato sullo 0-0, come all' andata: partita bruttina, si va ai supplementari e ancora il risultato non si sblocca.

Si arriva al minuto 119, quando l' arbitro nordirlandese Arnold Hunter interviene nell' area di rigore sotto i tifosi del Craiova per sedare un accenno di rissa scatenato da un duro intervento del difensore dei romeni Qaka.

Proprio in quel momento una bomba carta esplode nel pieno dell' area, a pochi centimetri dall' arbitro. Che forse viene anche colpito in testa da un oggetto piovuto dalla curva, si accascia, intontito e dolorante. Entrano in campo i medici, poi addirittura l' ambulanza che si piazza in area di rigore. Intanto, intorno si scatena una mezza rissa tra i giocatori in campo e quelli che accorrono dagli spogliatoi. E' il caos. Hunter dopo aver ricevuto qualche cura riesce a rialzarsi, ma il suo sguardo è terrorizzato e con i suoi collaboratori rientra negli spogliatoi.

La partita viene sospesa per oltre mezzora. Dalla panchina, Sannino - allenatore dal sangue bollente - comincia a chiedere insistentemente l' interruzione della partita: per l' attesa e perché non sembra ci siano le condizioni per continuare. Tra l' altro, manca l' arbitro. Pare che le forze di polizia presenti allo stadio non permettano lo stop perché non in grado di garantire la sicurezza dei giocatori e dei tifosi ospiti.

Temono l' invasione di campo dei tifosi del Craiova, e già durante la partita la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni per respingere un tentativo di «assalto» dei circa 200 sostenitori della Honved che provavano a superare il cordone di sicurezza.

A risolvere l' impasse è il quarto uomo, Jamie Robert Robinson.

Hunter è rimasto negli spogliatoi, quindi si incarica lui di portare a termine la partita. Dopo circa 35 minuti di interruzione, Robinson fa giocare un minuto di recupero e poi manda la partita ai rigori. Probabilmente soltanto per «calmare» l' ambiente. E qui il protagonista diventa il portiere del Craiova Pigliacelli, che gioca in Romania dallo scorso anno: para tre rigori, la sua squadra vince 3-1. Ma rischia di essere tutto inutile.

L' Universitatea accede al terzo turno preliminare di Europa League, dove dovrebbe affrontare l' Aek Atene. Ma la Uefa prenderà provvedimenti, e lo 0-3 a tavolino non è ipotesi troppo inverosimile.

