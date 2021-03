IL CANTO DEL PURGATORI – “I LOTTI DI VACCINO ASTRAZENECA SCOVATI AD ANAGNI E DIRETTI IN BELGIO? SONO UN'ACCOLITA DI MASCALZONI, MI DENUNCIASSERO PURE..." – IL GIORNALISTA ATTACCA AL MURO ANCHE LA LOMBARDIA E LE REGIONI IN GENERALE PER COME STANNO GESTENDO LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - ''I VERTICI LOMBARDI DOVREBBERO ANDARE A SCUOLA DALLA MERKEL E CHIEDERE SCUSA DOPO I CASINI CHE HANNO COMBINATO'' - VIDEO