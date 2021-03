31 mar 2021 17:09

VIDEO! "MI INTERESSA VEDERTI CORRERE E STARE LÌ, D*O C*NE, A SOFFRIRE" - BUFFON SALTA IL DERBY DI TORINO PER SQUALIFICA. LA CORTE FEDERALE D'APPELLO HA ACCOLTO IL RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE E HA DECISO DI PUNIRE PER UN TURNO "SUPERGIGI" PER L'ESPRESSIONE BLASFEMA PRONUNCIATA LO SCORSO 19 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA GARA CONTRO IL PARMA - VIDEO