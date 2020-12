VIENI "VIO" DI QUI – “ERA AL BAR DOPO LE 18”, LA CAMPIONESSA PARALIMPICA MULTATA Di 400 EURO NELLA SUA CITTÀ NATALE, MOGLIANO VENETO, PER AVER VIOLATO LE NORME DEL DPCM ANTI-COVID SUL COPRIFUOCO. BEBE, CHE ERA TORNATA NEL TREVIGIANO PER FESTEGGIARE INSIEME ALLA FAMIGLIA IL COMPLEANNO DEL PADRE RUGGERO, E’ STATA INCASTRATA DA UNA DELAZIONE…

Bebe Vio è stata multata perché trovata in un locale di Mogliano Veneto, dove vive con la famiglia, in compagnia di alcuni suoi amici dopo le 18. Lo riporta La Tribuna di Treviso. La campionessa di fioretto paralimpico è stata beccata dai carabinieri nel ristorante "Beccofino". Era in compagnia di una decina di amici, con cui stava bevendo al banco di un locale che, come prevedono gli ultimi dpcm, deve essere chiuso al pubblico dopo le 18.

Il locale invece può restare aperto fino alle 22, ma solo per servizi di asporto e consegna a domicilio. I carabinieri hanno ammesso di essere intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Poi sarebbe scattata la multa di 400 euro, che tutti avrebbero già pagato. Mentre il locale dovrebbe ricevere l’ordine di chiusura per cinque giorni. Nessuna parola da parte di Bebe Vio sulla vicenda, che risale allo scorso fine settimana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", verso sera Bebe si è trovata con una decina di amici per bere qualcosa in compagnia. Il gruppo ha scelto il bar-ristorante "Assaggi&Beccofino" in pieno centro a Mogliano. Fin qui nulla di strano se non fosse che la compagnia si è fermata nel locale ben dopo l'orario di chiusura previsto per legge alle ore 18. Ai carabinieri di Mogliano è arrivata una segnalazione in cui si diceva che il noto locale di Via Marconi era ancora aperto alle otto di sera.

Quando i militari dell'Arma sono entrati hanno trovato Bebe e gli amici seduti al bancone, senza distanziamento. Inevitabile la multa di 400 euro a testa e la sanzione per il locale, segnalato alla Prefettura di Treviso. Nessuno dei presenti ha protestato, accettando il verbale. La campionessa delle Fiamme Oro è ripartita poche ore dopo, lasciando la provincia di Treviso e facendo tappa prima a Milano e poi a Bologna, dove si trova in queste ore.

