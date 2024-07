LA VITA SMERALDA DI JANNIK SINNER - "CHI" BECCA IL TENNISTA AZZURRO INSIEME ALLA COMPAGNA ANNA KALINSKAYA MENTRE "SVACCANZANO" A PORTO CERVO DOPO L'ELIMINAZIONE DA WIMBLEDON - L'ALTOATESINO: "I MEDICI MI HANNO CONSIGLIATO DI PRENDERMI DEL TEMPO PER RECUPERARE" (COMMENTO STRACULT SUI SOCIAL: "ANCHE A ME HANNO CONSIGLIATO DI TROMBARMI UNA 20ENNE RUSSA AL MARE IN SARDEGNA. HO ANCHE LA RICETTA") - I MALIZIOSETTI PUNTANO IL DITO CONTRO LA TENNISTA RUSSA PER I PROBLEMI FISICI DI JANNIK. SECONDO ADRIANO PANATTA, INVECE, SE UN TENNISTA FA L'AMORE CON LA PROPRIA COMPAGNA...

Anche a me i dottori hanno consigliato di trombarmi un’atleta ventenne russa al mare in Sardegna. Ho anche la ricetta — ? ?SCIEF ?? (@ry25qs7cy6) July 17, 2024

jannik sinner e anna kalinskaya in copertina su chi

Estratto dell'articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

«Se un tennista fa l’amore con la propria compagna non fa male e, assolutamente, non condiziona i risultati». Parole chiare di Adriano Panatta, il golden boy del tennis italiano, a proposito della relazione fra Jannik Sinner, numero uno al mondo, e la tennista russa Anna Kalinskaya. La scorsa settimana il fuoriclasse altoatesino, dopo aver perso a Wimbledon la sfida ai quarti di finale contro Daniil Medvedev, ha preso un aereo di linea, da Londra, ed è volato in Sardegna con la fidanzata per qualche giorno di relax.

[…] Non ha fatto tappa nemmeno nella casa di Monte Carlo. La coppia si è diretta a casa di amici, a Porto Cervo, e ha fatto la vita tipica della Costa Smeralda: shopping in piazzetta, cena al Cala di Volpe, e vita di mare.

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 2

[…] In spiaggia è andato a Cala Granu, come tutti i comuni mortali (che vanno in Costa Smeralda) e ha liberato la mente da mille pensieri. Primo fra tutti gli infortuni. In questi giorni, infatti, avrebbe dovuto partecipare al torneo di Bastad, nel sud della Svezia, ma ha comunicato via social il cambio di programma: «Il mio team e i medici mi hanno consigliato di prendermi del tempo per riposare e recuperare».

Anche perché, dal 27 luglio al 4 agosto, Sinner sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi, sia in singolare sia in doppio proprio al Roland Garros, dove, lo scorso maggio, ha ufficializzato la relazione con la Kalinskaya. I due, infatti, erano stati paparazzati in un ristorante della capitale francese, e lei era stata vista sulle tribune per seguire il fidanzato. […]

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 8

Da allora, però, i risultati di Sinner sono stati messi in relazione al rapporto con la collega russa. […] Sinner, nella sfida di pochi giorni fa contro Medvedev, ha manifestato alcuni problemi di salute. Ha accusato dei giramenti di testa e qualcuno ha attribuito il malore proprio alla Kalinskaya. Una bellezza che fa girare la testa, ma non fino a questo punto. Si è parlato di un virus, qualcuno sostiene persino che Jannik […] abbia preso freddo andando a vedere le partite della fidanzata, impegnata anche lei a Wimbledon. […]

Anna Kalinskaya ha 25 anni. Nata a Mosca il 2 dicembre 1998, ha iniziato a giocare sin da bambina. Suo papà, Nikolay Kalinskiy, lavora per la Federtennis russa, mentre la madre, Elena Kalinskaya, allena i bambini. Anna ha un fratello maggiore, Nikolay, calciatore. […] In passato è stata fidanzata con un altro tennista, Nick Kyrgios, genio e sregolatezza, una relazione durata un anno e mezzo e finita nel 2020. […]

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 6

Durante la sua vacanza in Sardegna, Sinner ha incontrato un campione del passato, Alberto Tomba, che di vittorie, donne e riflettori se ne intende. Tomba, nato a Bologna, è diventato campione di sci: Sinner, nato a San Candido, in provincia di Bolzano, è diventato campione di tennis. Due destini incrociati, un’unica, grande, irresistibile passione: la vittoria, ovviamente.

jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 5 jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 3 jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 4 sinner jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 7 sinner anna kalinskaya chi sinner anna kalinskaya 56 jannik sinner e anna kalinskaya in vacanza a cala granu, in sardegna 1