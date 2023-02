ZANIOLO, FACCE RIDE! DOPO ESSERSI RIFIUTATO DI GIOCARE E AVER FATTO SALTARE LA CESSIONE PER 30 MILIONI AL BOURNEMOUTH, LA FAMIGLIA E’ PRONTA A TRASCINARE IL CLUB GIALLOROSSO IN TRIBUNALE PER PRESSIONI PSICOLOGICHE E MOBBING. AVVISATE IL CLAN ZANIOLO: CON LE ASSENZE AGLI ALLENAMENTI E IL RIFIUTO ALLE CONVOCAZIONI NICO E’ VENUTO MENO AI DOVERI DI UN TESSERATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ CHE LO PAGA – IL CALCIATORE SOGNA IL MILAN (A GIUGNO), MA INTANTO RISCHIA DI PERDERE PURE LA NAZIONALE. MOU PROVERA' A RIABILITARLO?

Estratto dell’articolo di Gianluca Lengua per il Messaggero

A giugno ci sarà il Milan ad aspettarlo. Nicolò Zaniolo ne è convinto, perché la storia con la Roma si è definitivamente chiusa. Spera di rilanciarsi tra quattro mesi a Milano in un progetto più adatto alle sue potenzialità, sempre che i due club trovino l’accordo. Tiago Pinto lo avrebbe ceduto ai rossoneri anche a gennaio se l’offerta si fosse avvicinata ai 30 milioni offerti dal Bournemouth.

A proposito, dopo l’iniziale rifiuto ad andare in Inghilterra, Nicolò ieri mattina si era convinto. Ha dato mandato al suo agente di riprendere i contatti, c’è stata una riunione tra i club, ma alla fine il proprietario ha chiuso la negoziazione perché spaventato dal costo dell’operazione che si sarebbe andata ad aggiungere a quella di Traoré prelevato dal Sassuolo per 30 milioni.

Dunque, Zaniolo resta a Roma e dovrà fare i conti con la realtà che lo vede inviso alla piazza, in rottura con la società e ormai sgradito a José Mourinho. Recuperare sarà praticamente impossibile, anche perché la scelta di escluderlo dal progetto tecnico - fanno sapere da Trigoria - è stata presa direttamente dal presidente Friedkin in accordo con la direzione sportiva e l’allenatore. Un danno anche alla Nazionale dove stava cominciando a ritrovare continuità grazie alla cura Mancini. Senza giocare nel club, il ct non potrà convocarlo in azzurro.

Ecco perché all’orizzonte c’è l’ipotesi di un contenzioso legale. Non è da escludere che la famiglia dell’esterno scateni una battaglia contro la Roma per il massacro mediatico che si è consumato nei giorni scorsi (secondo i genitori innescato dal club) e per averlo escluso dal progetto tecnico a seguito di comportamenti non professionali (assenze dagli allenamenti e rifiuto alle convocazioni).

È stato già contattato un pool di avvocati che si occuperà della vicenda e che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famiglia Zaniolo ha intenzione di muovere contro la Roma.

