ZIZOU, DOVE VAI TU? - DOPO LA CONFERMA DI DIDIER DESCHAMPS SULLA PANCHINA DELLA FRANCIA, ZINEDINE ZIDANE SI TROVA ANCORA SENZA LAVORO, MA SCALPITA PER UN RITORNO IN PANCHINA - L'EX CAPITANO DEI "BLEUS" È FERMO DA OLTRE UN ANNO E VORREBBE RIPARTIRE DA UNA "BIG" - SAREBBERO ALMENO QUATTRO LE OPZIONI PER IL CAMPIONE FRANCESE: LA JUVENTUS (SCELTA IMPROBABILE VISTO IL CAOS IN CUI SI TROVANO I BIANCONERI), UN RITORNO SULLA PANCHINA DEL REAL, IL PSG, OPPURE…

Da www.ilnapolista.it

Ora che il contratto di Didier Deschamps come allenatore della Francia è stato rinnovato fino al luglio 2026, la domanda è: che fine farà Zinedine Zidane? Ormai è fermo da oltre un anno, dal 27 maggio 2021 quando ha chiuso col Real Madrid.

Rmc Sport prova a ipotizzare il suo futuro. Quattro le possibili opzioni: Juventus, Bayern, Real Madrid e Psg.

“La Juventus ha un posto speciale nella carriera e nella vita di Zidane. Molto segnato dalla sua esperienza nel calcio italiano di fine anni ’90, sa tutto quello che gli ha portato il club piemontese. Gli piacerebbe allenarla. Problema: la Juve è in grave crisi. Il club è appena stato penalizzato di 15 punti dalla giustizia sportiva per plusvalenze gonfiate. Il gruppo dirigente si è dimesso. L’ambizione europea sta svanendo. Il contesto è quindi tutt’altro che favorevole per confrontarsi con la Vecchia Signora”.

“L’altra squadra preferita di Zizou è ovviamente il Real Madrid. Dopo le tre Champions, è stato richiamato nel 2019 in seguito al fallimento di Solari. Al suo ritorno ha confessato: “Non potevo dire di no a Florentino Perez”. I risultati della stagione 2020-2021 (eliminazione in semifinale di Champions League, battuto dall’Atletico in Liga) non sono stati quelli sperati. Il rapporto con Florentino Perez. È altamente improbabile un suo ulteriore ritorno”.

“L’ex numero 10 dei Blues ha sempre avuto molto rispetto per questa leggendaria istituzione del calcio europeo. Nel 2015, mentre allenava il Castilla, Zidane ha trascorso alcuni giorni a Monaco di Baviera per la sua formazione da allenatore. Rimase impressionato dall’organizzazione del club, osservò i metodi di Pep Guardiola allora allenatore della squadra. Zidane non parla tedesco”.

“Esiste una quarta opzione, quella che porta al Psg. Come ha spiegato a suo tempo Rmc Sport, le discussioni sono partite, ma Zidane ha preferito declinare per puntare tutto sulla Nazionale. Ma Zizou non è rimasto affatto indifferente a questo approccio”.

