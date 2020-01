L'ARTE DEGLI AFFARI – LE MAISON ITALIANE DELLE ASTE BATTONO LE FILIALI DELLE BIG GLOBALI CHRISTIE'S E SOTHEBY'S: TESTA A TESTA TRA “IL PONTE” E “PANDOLFINI”. ALLA FINE HA VINTO LA SECONDA CON VENDITE PER 44 MILIONI – L’AFFARE DA RECORD? GLI ORECCHINI CON DIAMANTI E ZAFFIRI KASHMIR VENDUTI DA “WANNENES” PER QUASI 3 MILIONI – PICASSO, MAGRITTE, BURRI E MONET: LE ASTE DA RECORD DEL 2019

Paolo Manazza per “l’Economia - Corriere della Sera”

pandolfini aste 1

Il mercato dell' arte in Italia nel 2019 vale oltre 260 milioni di euro. Da noi, il business dei beni rifugio gode di buona salute. Le due maison che si sono contese i primi posti sono la milanese Il Ponte e la fiorentina Pandolfini. Quest' ultima ha chiuso l' anno con quasi 44 milioni di euro, realizzando uno dei migliori risultati mai ottenuti nel nostro Paese.

«È stato un anno record per Pandolfini», ha dichiarato Pietro de Bernardi, amministratore delegato della casa. «La nostra strategia ci ha reso più internazionali, portandoci a realizzare un' asta come "Tesori Ritrovati" (Collezione Tanzi, nda) che, grazie all' eco mediatica che ha riscosso e ai numeri registrati, ha reso indimenticabile il nostro 2019. Penso stia cambiando il campo di battaglia e che per noi l' obiettivo nel futuro più prossimo si estenda a livello europeo».

orecchini diamanti e zaffiri kashmir venduti da wannenes

I dipartimenti con le performance migliori sono stati gioielli e orologi (oltre 6,750 milioni di euro) e arte moderna e contemporanea, grazie anche all' eccezionale vendita dei beni confiscati all' ex patron Parmalat, che complessivamente ha incassato 12,408 milioni di euro. Bene anche l' arte antica e i vini pregiati o da collezione. Oltre ai segmenti sorti da poco, come archeologia e arte orientale. Proprio a questo dipartimento afferisce un vaso imperiale della Famiglia Rosa, marchio Qianlong, che ha superato i 2,5 milioni di euro (terzo posto nella top ten italiana delle aggiudicazioni).

pandolfini aste 2

Anche Il Ponte ha chiuso in crescita sul 2018. Il fatturato è stato di 32,320 milioni di euro (+5%). L' arte moderna e contemporanea, leader assoluta, da sola ha venduto per 15,4 milioni, il 30% in più dell' anno scorso. Top lot sette ceramiche di Lucio Fontana, che hanno ottenuto complessivamente 2,2 milioni di euro, seguite da Hans Hartung (350 mila euro), Victor Vasarely (300 mila) e i record price mondiali per Enrico Baj (162.500 mila) e Kenjiro Azuma (72.500 mila euro). Ottimi risultati anche per i gioielli, con un totale di 5 milioni.

il ponte casa d'aste

Wannenes, se nel 2018 aveva visto un leggerissimo calo, quest' anno ha tirato fuori i muscoli. Con 22.427.551 euro si posiziona al sesto posto e cresce di ben il 24,7% sullo scorso anno. Guido Wannenes ha dichiarato: «Sono stati due i record price superiori a un milione di euro. Gioielli, design e arte moderna sono i settori con le migliori performance. Ma tutti i dipartimenti hanno consolidato le loro quote di mercato».

wannenes aste

Una coppia di orecchini pendenti con zaffiri Kashmir (taglio cuscino, 17 e 18 carati, senza trattamento termico), è stata aggiudicata a 2,976 milioni di euro lo scorso luglio (lotto più caro venduto nel 2019 da una maison italiana). Un olio di René Magritte, del 1944 è stato venduto invece a Milano, il 12 dicembre, per 1.625.100 euro (quinto posto nella top ten italiana).

il ponte casa d'aste 3

vaso imperiale cinese qianlong venduto da pandolfini

Anche Finarte ha visto una grande crescita sull' anno passato (+43,8%) con 21.747.828 euro di fatturato. Il buon risultato è dovuto principalmente al costante sviluppo di una clientela nuova e ai nuovi dipartimenti Luxury fashion, Vini e distillati e Automotive. Anche la romana Bertolami Fine Art ha visto un incremento di fatturato del 49%, pur se i maggiori ricavi arrivano dalle private sale, con i migliori risultati da gioielli, glittica e numismatica.

cy twombly untitled all'asta sotheby's milano

Ciò che colpisce di più guardando questa classifica, è l' assenza del predominio incontrastato delle due major straniere Christie' s e Sotheby' s, come accadeva sino a qualche anno fa.

Christie' s Italia (che organizza una sola asta l' anno) aveva sempre dominato nel top list aggiudicazioni. Nel 2019 invece occupa solo il settimo posto con una natura morta di Giorgio Morandi (1,570 milioni di euro).

pablo picasso nature morte au citron, a l'orange et au verre battuto all'asta da pandolfini

Sotheby' s, che chiude il 2019 con +15,4% sul 2018 e un totale di 31.924.750 euro, vede i suoi due top price comparire nella classifica generale al secondo e al decimo posto. Un Untitled di Cy Twombly del 1954 (2.772.500 euro) e una natura morta di Giorgio Morandi (1.068.500 euro). È di Farsetti la sesta posizione per l' aggiudicato con una Combustione Plastica del 1957 di Alberto Burri (1.574.750 euro). La casa toscana ha incassato 11 milioni di euro, +10% sul 2018, trainata dall' arte italiana del Novecento che piace ancora, da noi come all' estero.

pandolfini aste 3 gli affari da record nel 2019 delle case d'asta

Le altre case d' asta restano tutte più o meno stabili sul 2018. Non resta che attendere il 2020 per capire se il mercato italiano continuerà a crescere, attraendo investitori internazionali.

