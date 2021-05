E BIENNALE SIA – INAUGURATA QUESTA MATTINA LA 17ESIMA BIENNALE DI ARCHITETTURA A VENEZIA: I BIGLIETTI GIÀ STACCATI SONO QUASI 10MILA DI CUI IL 25% DALL’ESTERO – PANZA: “A GIUDICARE DAI COMMENTI DEI TRE GIORNI DI PREAPERTURA PIACE AI NON ARCHITETTI E ASSAI MENO AI PROGETTISTI” – MA LA VERA GRANDE SORPRESA È IL PADIGLIONE ITALIA INTITOLATO ‘’COMUNITÀ RESILIENTI” – VIDEO

1 - PER UN'ARCHITETTURA CHE DIVENTA MEDICINA ECOLOGICA – ALLA BIENNALE VENEZIANA DI ARCHITETTURA LA VERA GRANDE SORPRESA È IL PADIGLIONE ITALIA INTITOLATO ‘’COMUNITÀ RESILIENTI” – PER L'ALCHIMISTA-CURATORE ALESSANDRO MELIS È COME UN LABORATORIO UNIVERSITARIO DI BIOLOGIA, DOVE SI PROMUOVE L'EXAPTATION ARCHITETTONICA PER RAGGIUNGERE DIVERSITÀ ECOCOMPATIBILI - IL PADIGLIONE, DESTINATO A ESSERE APPREZZATO PIÙ DAI NON ARCHITETTI, È LA VETRINA DI UN ESPERIMENTO DIFFICILE, OVVERO L'ECO-ARCHITETTURA RESILIENTE, MA VINCENTE

2 - FICO: APERTURA BIENNALE DIMOSTRA CHE RIPARTENZA È POSSIBILE

(askanews) – “Oggi è un giorno importante, è un giorno molto significativo, perché è la dimostrazione plastica di come la riparte è possibile, di come siamo ripartiti, di come è possibile fare un evento così importante dal punto di vista internazionale e simbolo oggi della ripartenza del nostro Paese.

Accoglieremo tante persone qui alla Biennale ed è la dimostrazione che si può lavorare in presenza, in sicurezza, e che l’Italia riparte”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della 17esima Biennale di Architettura di Venezia.

3 - LA BIENNALE VA: POCA ARCHITETTURA E TANTO AMBIENTE

Pierluigi Panza per il “Corriere della Sera”

Il presidente della Camera, Roberto Fico, inaugura questa mattina la 17ª Biennale di Architettura, How will we live together? , curata da Hashim Sarkis. La rassegna si svolge ai Giardini, all' Arsenale e a Forte Marghera e comprende opere di 112 partecipanti da 46 Paesi, con forte rappresentan-za da Africa, America Latina e Asia.

I biglietti già staccati si avvicinano ai 10 mila di cui il 25% dall' estero. I Paesi presenti con propri padiglioni sono 61: Grenada, Iraq e Uzbekistan sono qui per la prima volta. Assenti Repubblica ceca e Venezuela mentre Cina, Kuwait e Perù dovrebbero aprire in giugno.

È una Biennale sulla sostenibilità e sull' ecologia che a giudicare dai commenti di alcuni dei 7 mila visitatori dei tre giorni di preapertura piace ai non architetti e assai meno ai progettisti, che vedono messa in dubbio la cosiddetta «autonomia disciplinare dell' architettura», qui posta su un piano dialettico o subalterno a ecologia, biologia, comunicazione e filosofia. Ciò è evidente nei fini e anche nei metodi: pochi progetti e molti allestimenti più simili alla Biennale d' arte.

Lo si è notato anche ieri all' inaugurazione del Padiglione Italia con il ministro Dario Franceschini che ha invitato a «guardare al futuro e non fermarsi alla conservazione» e con il sindaco, Luigi Brugnaro, entusiasta «per i sistemi per ripulire il mare dalle scorie».

Più perplessi architetti come Stefano Boeri, che pure è portatore di istanze green nell' architettura. Il padiglione saudita dedicato alla quarantena (i sauditi, come i veneziani, ne sono gli inventori) è stato inaugurato da due principi, il ministro Badr al Saud e l' ambasciatore Faisal bin Sattam al Saud.

Fa discutere l' adiacente Padiglione delle Arti applicate, realizzato con il Victoria and Albert Museum, che presenta tre moschee recentemente realizzate a Londra (Harrow, Brick Lane e Old Kent Road). Lo scopo, dice il curatore, è dimostrare «come le culture della diaspora reinventano l' ambiente».

Oggi viene conferito il Leone d' oro alla carriera all' architetto Rafael Moneo mentre i riconoscimenti ai migliori padiglioni arrivano il 31 agosto. Il 4 giugno, nei 50 anni della morte di Igor Stravinskij, Biennale e La Fenice organizzano un concerto nella Basilica di San Marco (200 posti, diretta streaming).

