Estratto dell’articolo di Marcello Parilli per il “Corriere della Sera”

helmut newton

L’ imponente retrospettiva in corso a Palazzo Reale di Milano (fino al 25 giugno) non garantisce la soluzione dell’«intricato caso Helmut Newton», ma certamente ci offre tutti gli strumenti per trarre le nostre conclusioni sull’opera del controverso fotografo tedesco-australiano, forse il più amato e detestato da appassionati e critici.

Genio della fotografia o sfruttatore di modelle? Innovatore e rivoluzionario o provocatore feticista e conservatore? Raffinato esteta o volgare pornografo? È tale la quantità e la qualità del materiale proposto da «Helmut Newton. Legacy» — 250 fotografie, polaroid, riviste, documenti e video, dai primissimi «timidi» servizi fino alle ultime opere, passando attraverso tutte le sue immagini più iconiche — che è impossibile arrivare alla fine del lungo percorso senza aver colto l’essenza della sua evoluzione stilistica (Newton rifiutava il termine «artista») e aver cominciato a intuire le coordinate del suo linguaggio, tanto diretto quanto intellettualmente stimolante.

helmut newton 12

Un mix di nudi spettacolari, citazioni letterarie e cinematografiche, accessori sado-maso, riferimenti alla cronaca nera, ambientazioni lussuose, ritratti intensi e ambiguità scenografiche dove la fotografia da statica si fa racconto e dove qualcuno ha visto la risposta estetica e valoriale delle classi dominanti alla liberazione sessuale degli anni 60-70.

helmut newton 34

Insieme a Palazzo Reale, la mostra (che sarà a Roma in autunno e approderà a Venezia nella primavera 2024) è prodotta da Marsilio Arte, che alla fotografia ha sempre riservato un posto speciale: «Per oltre dieci anni abbiamo gestito la Casa dei Tre Oci a Venezia dove il 28 marzo apriremo un nuovo centro dedicato alla materia, Le Stanze della Fotografia, in partnership con Fondazione Giorgio Cini — dice l’Ad di Marsilio Arte, Luca De Michelis —. Siamo anche orgogliosi dell’allestimento della mostra, che è sostenibile e riciclabile grazie alle scelte fatte insieme a Franco Achilli. Il cotone delle pareti verrà infatti regalato alla Fondazione Michelangelo Pistoletto per gli artisti».

