Dopo 'America' - il water in oro 18 carati, poi rubato dal museo inglese in cui era stato installato - Maurizio Cattelan torna a stupire tutti con 'Comedian': una banana vera attaccata al muro con un pezzo di nastro adesivo grigio.

L'opera è esposta in questi giorni alla fiera Art Basel di Miami Beach, in Florida, nello stand del gallerista parigino Perrotin, ed è stata già venduta per 120mila dollari. Benché non sia chiaro se e come l'artista deciderà di intervenire quando il frutto inizierà inevitabilmente a marcire, in poche ore è stata venduta anche una seconda versione dell'installazione. Erano quindici anni che Cattelan, l'artista italiano più pagato al mondo e noto per la sua arte provocatoria, non presentava un'opera nuova in una fiera.

Secondo la galleria Perrotin, dietro 'Comedian' si cela in realtà un messaggio più serio: l'obiettivo di Cattelan è far notare in che modo e a quali oggetti diamo valore, ma anche far riflettere sul concetto di valore legato ai manufatti artistici

