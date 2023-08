UNA PISCIATA SULLA BOCCA DI TUTTI - LA POLEMICA SULL’ORINATOIO A FORMA DI BOCCA È L’ULTIMA MENATA DEI SOLITI CENSORI CHE VEDONO OSCENITÀ E SOTTOMISSIONE DELLA DONNA OVUNQUE. PECCATO CHE L’ISPIRAZIONE ARRIVI DALLA LINGUACCIA DI MICK JAGGER E, A TRASFORMARLA IN UN’OPERA DI DESIGN È STATA L'ARTISTA DONNA MEIKE VAN SCHIJNDEL - CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV, DIRETTRICE DEL MUSEO DI RIVOLI: “SIAMO NELL’EPOCA DELLA STUPIDITÀ DIGITALE...”

1. SE L’ORINATOIO È UNA BOCCA DI DONNA: COM’È DIFFICILE DISTINGUERE ARTE E OSCENITÀ

Giulia Zonca per "La Stampa"

ORINATOI A FORMA DI BOCCA DELLA PALESTRA MCFIT DI TORINO 2

Bocche spalancate davanti a uomini che fanno la pipì e il problema sta in partenza, nello sguardo che si porta dietro ogni condizionamento degno di questo nome, ogni visione di questo Paese, ogni maledetto pregiudizio.

Chi ha detto che le maxi labbra rosse, con un accenno di denti da pubblicità del sorriso perfetto, sono dettagli di donna? Sì, c’è il rossetto, la linea a cuore, ma sono oggetti di fantasia, design creativo che non ha appartenenza di genere: nello specifico orinatoi che una catena di palestre ha appeso ai propri bagni nel tentativo di usare l’arte per fare scelte al ribasso. Ma se cambia il punto di vista, il gioco cade e siccome il gioco è sempre lo stesso è ora di smontarlo. Ed è pure facile farlo.

meike van schijndel e gli orinatoi a forma di bocca 1

L’ispirazione arriva dalla linguaccia di Mick Jagger, pensa un po’, un uomo. Una designer olandese ha trasformato il logo in caricatura da ceramica. Lei ha fatto arte, che può piacere o fare orrore però resta un’opera di creatività [...] Questo è un enorme cartone animato con una funzione pratica [...] Le bocche stanno lì, aperte, sono nei cessi maschili e quindi l’abbinamento classico è immediato: labbra, pene, sesso. [...]

C’è arte migliore e idee molto più raffinate, ma davanti all’evidente ammiccamento al ribasso è meglio scattare in avanti e ridare un senso degno a un’operazione discutibile. Davanti a una bocca fumetto non è obbligatorio pensare a una donna sottomessa, a meno di avere pochissima fantasia e un’esistenza terribilmente triste. Quelle in cui si immagina sesso trasgressivo in palestra e si passano serate onanistiche a casa. Roba per chi ce l’ha piccolissimo. Il cervello.

mick jagger

2. CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV, DIRETTRICE DEL MUSEO DI RIVOLI: “SIAMO NELL’EPOCA DELLA STUPIDITÀ DIGITALE, MA QUESTI ORINATOI MI PIACCIONO”

Cristina Insalaco per "La Stampa"

«Beh, mi sembra design post pop. Dico la verità? Mi piacciono questi orinatoi e non credo rappresentino necessariamente bocche femminili».

Questo è il commento di Carolyn Christov, direttrice del Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli, che aggiunge: «Possono essere di qualunque genere, trans, we / he / she / they, ecc. Ma non credo allo stesso tempo che i maschi eterosessuali in generale siano all'altezza di comprendere questa opera di design di Meike van Schijndel, che peraltro è una donna. [...]

carolyn christov

Oggi - ahimé – l'ironia non si capisce. Che mondo triste in cui viviamo, senza più la capacità di comprendere che le cose non sono “o bianche o nere”, alte o basse, misogine o pro-donne. Mi fanno molto pena i maschi maschilisti, ma mi fanno anche pena i moralisti schierati. È l'era di Internet, dei social media e direi quindi della stupidità artificiale».

