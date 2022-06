PRENDETE I POPCORN, VALENTINA NAPPI HA SFANCULATO VITTORIO SGARBI - LA PERFORMANCE “ANNUSA VALENTINA NAPPI” AL MUSEO DI CASORIA ERA STATA LODATA A SORPRESA DAL CRITICO D'ARTE, CHE HA ACCOSTATO LA PORNOSTAR A MARINA ABRAMOVICH: "PUÒ FARE CORSI DI EROTISMO IGIENICO ED EDUCARE I GIOVANI SULLA PULIZIA SESSUALE" - LA REPLICA: "LUI È UN POPULISTA DELL’ARTE, UN INTERPRETE DELLA SENSIBILITÀ DELLA CASALINGA DI VOGHERA, DELL'ELETTORE MEDIO DI MATTEO SALVINI. IL SUO TRE IN MATEMATICA LO CONDANNA A NON POTER COGLIERE LA SENSIBILITÀ DI UN BRUNELLESCHI O DI UN PIERO DELLA FRANCESCA…"

Valentina Nappi per www.mowmag.com

La body performance di Valentina Nappi

Vittorio Sgarbi che dice di apprezzare la mia performance è come il proverbiale orologio rotto che può segnare l'ora esatta. È un populista dell'arte, un interprete della sensibilità della casalinga di Voghera, dell'elettore medio di Matteo Salvini, di coloro che considerano Michelangelo espressione di un civiltà in salute e Duchamp espressione di una civiltà in declino.

valentina nappi 2

Non ha alcuna comprensione dell'arte dalle avanguardie storiche in poi e in realtà non può capire nemmeno il Rinascimento: i suoi tre in matematica - più precisamente la sua non comprensione e dunque non amore viscerale per la matematica - lo condannano a non poter davvero cogliere la sensibilità (non le tecniche, non i calcoli: la sensibilità) di un Brunelleschi o di un Piero della Francesca.

vittorio sgarbi foto di bacco (6)

Come può parlare di armonia uno che non possiede l'hardware cognitivo per capire (nemmeno se provasse a studiarlo per anni) cosa sia una coppia di funtori aggiunti?

Tornando alla mia performance, essa ovviamente non c'entra nulla con le velleità di Marina Abramovic. Le sue erano e sono strizzatine d'occhio alla banale cultura woke, femminista, liberal che era ed è dominante in certi ambienti.

Marina Abramovic era ed è una delle espressioni più banali e stereotipate di un certo spirito del tempo. Io faccio l'opposto: mi oggettifico, faccio gridare le femministe allo scandalo, al sacrilegio.

valentina nappi 3

Ed espando realmente l'orizzonte sensoriale del linguaggio artistico. Anzi, non artistico: perché per me la categoria arte, così come concepita fino a Duchamp, è morta, è un simulacro per feticisti necrofili. Io vado nei musei per profanarli. Non uso (come fa l'arte) la pornografia e l'oggettificazione in chiave critica: la celebro.

valentina nappi 4 superzeta valentina nappi 1 valentina nappi 1 superzeta valentina nappi valentina nappi 10 superzeta valentina nappi 2 valentina nappi 2 valentina nappi 3 valentina nappi 5 valentina nappi 6 valentina nappi 4 valentina nappi 7 valentina nappi 8 valentina nappi 1