SGARBI QUOTIDIANI - “PANZA HA CONSIGLIATO ALL’AD DELLA LUX VIDE LUCA BERNABEI DI FARE UN FILM SUL “SALVATOR MUNDI? DAL SUO SUGGERIMENTO NASCERA’ UNA NUOVA SERIE TV E BERNABEI HA CHIESTO DI FARE DA CONSULENTE A ME E NON A LUI…” - “LA VIOLENZA DI UOMINI COLTI COME LUI E CORRADO AUGIAS NEI CONFRONTI DEL FILM SU LEONARDO HA QUALCOSA DI SNOB”. ECCO IL MOTIVO

Dagonews

vittorio sgarbi

“La violenza di uomini colti come Corrado Augias e Pierluigi Panza nei confronti della serie tv su Leonardo ha qualcosa di snob”. Vittorio Sgarbi rivela che la polemica tra la Lux Vide, che ha coprodotto il film per la tv, e il critico del Corriere della Sera nasce da “un equivoco profondo”.

“Un film non è un saggio e non è un racconto, è il tentativo di prendere un personaggio storico e far sentire qualcosa che coinvolga persone che nulla sanno di lui”. Le licenze della sceneggiatura, quindi, “non compromettono il racconto della figura di Leonardo che risulta dalle opere, dall’impegno e dal suo rapporto con Dio. E’ un film utile per il grande pubblico che lo guarda”.

Pierluigi Panza

Poi il critico torna sulle parole di Panza che suggeriva a Luca Bernabei, ad della Lux Vide, di cambiare consulente storico: “Che il caro amico Vittorio Sgarbi sia “il più grande esperto in Italia su Leonardo” – scrive Panza - lo lasciamo dire a un non esperto come il dottor Luca Bernabei: dopo la morte di Carlo Pedretti l’ambita palma va forse a Pietro Marani”.

pierluigi panza l ultimo leonardo

Sgarbi rimarca che il libro che ha scritto su Leonardo lo ha fatto proprio con il Pietro Marani citato da Panza. “Lui dice che non sono una figura di riferimento per raccontare il maestro? Io non sono uno specialista, ma la presenza di Marani dà al mio libro la ragione per la quale alla Lux Vide hanno ritenuto di avere una mia legittimazione che io ho dato perché si tratta di una serie tv e non di un libro”.

leonardo

“Il paradosso – continua Sgarbi - è che il critico del Corriere della Sera ha suggerito a Bernabei di fare un film sul “Salvator Mundi”, il dipinto venduto a 450 milioni attribuito a Leonardo, ma la Lux Vide ha chiamato me. Lo spunto che Panza ci ha dato, dunque, farà nascere una nuova serie tv per raccontare l’avventura del Salvator Mundi e altre storie misteriose di quadri. E Bernabei ha chiesto a me di fare da consulente e non a lui…”

DAGO E VITTORIO SGARBI 30 ANNI DOPO LO SCHIAFFO A L'ISTRUTTORIA leonardo luca e matilde bernabei leonardo bacio gay luca bernabei leonardo leonardo da vinci can yaman luca bernabei Paola Bernabei LUCA E MATILDE BERNABEI vittorio sgarbi sgarbi cover