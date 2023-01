ANCHE PER PERDERE PESO BISOGNA ESSERE RICCHI – NEGLI STATI UNITI STANNO FREMENDO PER L’APPROVAZIONE DI UN FARMACO DIMAGRANTE DELLA CASA FARMACEUTICA "ELI LILLY", CHE POTREBBE DIVENTARE IL MEDICINALE PIÙ VENDUTO DI TUTTI I TEMPI (E SUPERARE ADDIRITTURA IL VIAGRA) – LE VENDITE ANNUALI DI TIRZEPATIDE POTREBBERO RAGGIUNGERE LA CIFRA RECORD DI 48 MILIARDI DI DOLLARI, MA NON TUTTI SARANNO IN GRADO DI ACQUISTARLO: LE ASSICURAZIONI NON HANNO INTENZIONE DI COPRIRE LA SPESA, CHE POTREBBE ESSERE DI CIRCA...

Un farmaco della Eli Lilly, se approvato per la perdita di peso, potrebbe diventare il medicinale più venduto di tutti i tempi. Peccato che, con ogni probabilità, potranno permetterselo solo i ricchi.

Gli esperti sono fiduciosi che il farmaco, chiamato tirzepatide, riceverà l'approvazione dalla Food and Drug Administration il prossimo anno. In tal caso, si unirebbe ad altri due popolari - e costosi - farmaci per la perdita di peso recentemente approvati sul mercato, Wegovy e Saxenda, entrambi della casa farmaceutica Novo Nordisk.

Le vendite annuali di tirzepatide potrebbero raggiungere la cifra record di 48 miliardi di dollari, secondo una stima dell'analista di Bank of America, Geoff Meacham. Un altro analista di Wall Street, Colin Bristow di UBS, ha stimato che il farmaco raggiungerà i 25 miliardi di dollari di vendite annuali. Una cifra che supererebbe il record di 20,7 miliardi di dollari stabilito dal farmaco per l'artrite reumatoide Humira di AbbVie nel 2021.

Kelly Smith, portavoce di Eli Lilly, ha rifiutato di commentare quanto costerà il tirzepatide. Esperti hanno affermato che possa avere un prezzo simile a Wegovy che, sul mercato americano, costa circa 1.500 dollari per la fornitura di un mese, e Saxenda, che costa circa $ 1.350 per la fornitura di un mese.

Se la FDA conferma l'efficacia del farmaco, un prezzo "equo" per la tirzepatide potrebbe essere di circa $ 13.000 all'anno, o circa $ 1.100 al mese, ha affermato il dottor David Rind, direttore medico dell'Institute for Clinical and Economic Review, un gruppo di ricerca che aiuta a determinare prezzi equi per i farmaci.

Tutti e tre i farmaci sono chiamati agonisti del GLP-1, e imitano un ormone che aiuta a ridurre l'assunzione di cibo e l'appetito.

Tuttavia, il tirzepatide di Eli Lilly imita anche un secondo ormone, chiamato GIP, che oltre a ridurre l'appetito, può anche migliorare il modo in cui il corpo scompone zuccheri e grassi.

Uno studio clinico di fase 3 ha rilevato che una dose elevata di tirzepatide ha aiutato i pazienti a perdere in media il 22,5% del loro peso corporeo, meglio di qualsiasi farmaco attualmente sul mercato. La maggior parte dei pazienti nello studio aveva un indice di massa corporea, o BMI, di 30 o superiore.

Tuttavia in America rimane il problema se i farmaci saranno coperti dall’assicurazione.

A dosi più basse, tutti e tre i farmaci sono già approvati per il trattamento del diabete.

· Tirzepatide è venduto con il nome Mounjaro per il diabete.

· Semaglutide, quando commercializzato per la perdita di peso, viene venduto a una dose più elevata e chiamato Wegovy; a una dose inferiore, è commercializzato per il diabete e venduto come Ozempic.

· Allo stesso modo, una dose più alta del farmaco liraglutide viene venduta con il nome di Saxenda per la perdita di peso e, a una dose inferiore, viene venduta come Victoza, per il diabete.

Ad eccezione di Mounjaro, che è stato approvato all'inizio di quest'anno, le versioni dei farmaci usati per trattare il diabete sono coperte dalla maggior parte delle assicurazioni. Non è sempre così quando vengono prescritti per l'obesità.

