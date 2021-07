È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 1.394 NUOVI CASI E 13 DECESSI, CON 174.852 TAMPONI. IL TASSO DI POSITIVITÀ RISALE ALLO 0.8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 55,5 MILIONI. PIÙ DI 22,1 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (41,09% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA DELLA FONDAZIONE GIMBE: “I CASI PER LA VARIANTE DELTA SONO DESTINATI A CRESCERE NELLE PROSSIME SETTIMANE MA...”

BOLLETTINO 8 LUGLIO 2021

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 1.394 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.010). Sale così ad almeno 4.267.105 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 14), per un totale di 127.731 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.097.905 e 1.749 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.735). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 41.469, pari a -371* rispetto a ieri (-739 il giorno prima).

CURVA CONTAGI 8 LUGLIO 2021

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 174.852, ovvero 3.125 in meno rispetto a ieri quando erano stati 177.977. Mentre il tasso di positività è 0,8% (l’approssimazione di 0,797%); ieri era 0,6%, sotto l’1% dal 15 giugno.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Oggi la curva dovrebbe essere al «picco» della sua altalena settimanale, sopra la soglia di mille per il secondo giorno consecutivo. E il rapporto di casi sul test sale allo 0,8% dallo 0,6% precedente, avvicinandosi ai valori registrati a metà giugno. Le nuove infezioni sono in leggero aumento, come evidenzia anche il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe su base settimanale (30 giugno-6 luglio), ma senza impatto sul sistema sanitario (le degenze sono sempre in calo): +5% i nuovi casi rispetto alla settimana prima.

variante delta

«L’incremento dei casi per la diffusione della variante Delta è destinato a continuare nelle prossime settimane — spiega Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe – ma non deve generare allarmismi». E su Twitter Cartabellotta scrive: «Il problema non è la variante Delta, ma tutti gli over 60 non ancora vaccinati (circa 2,3 milioni)». Secondo Gimbe i decessi sono in riduzione, pari a -26,4% nello stesso arco di tempo (162 vittime).

Due le regioni con oltre 200 casi: Sicilia (+219 casi con tasso 1,8%) e Lombardia (+215 casi con tasso o,7% grazi e a oltre 31 mila tamponi, ossia il numero di test regionali più alto della giornata). Sopra quota 100 si trovano: Campania (+162 con tasso 1,3%), Veneto (+149 con tasso 0,7%) e Lazio (+112 con tasso 0,5%).

VACCINI COVID 3

Il sistema sanitario

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni in area non critica e sono stabili le degenze in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -37 (ieri -37), per un totale di 1.197 ricoverati. Invece, non c'è nessuna variazione in terapia intensiva, dove si trovano 180 malati gravi, lo stesso numero di ieri, con 8 ingressi in rianimazione.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 55,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 22,1 milioni (41,09% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 842.870: +215 casi (ieri +100)

Veneto 426.025: +149 casi (ieri +80)

Campania 425.312: +162 casi (ieri +208)

Emilia-Romagna 387.311: +94 casi (ieri +62)

Piemonte 363.170: +42 casi (ieri +31)

Lazio 346.626: +112 casi (ieri +104)

Puglia 253.678: +58 casi (ieri +49)

Toscana 244.719: +94 casi (ieri +41)

Sicilia 232.714: +219 casi (ieri +109)

Friuli-Venezia Giulia 107.051: +19 casi (ieri +22)

Marche 103.924: +42 casi (ieri +52)

Liguria 103.527: +16 casi (ieri +20)

Abruzzo 75.073: +49 casi (ieri +25)

P. A. Bolzano 73.357: +5 casi (ieri +6)

Calabria 69.211: +54 casi (ieri +38)

Sardegna 57.383: +28 casi (ieri +25)

Umbria 56.903: +11 casi (ieri +7)

P. A. Trento 45.800: +4 casi (ieri +4)

Basilicata 27.020: +15 casi (ieri +12)

Molise 13.732: +4 casi (ieri +4)

Valle d’Aosta 11.699: +2 casi (ieri +1)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.792: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Veneto 11.619: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Campania 7.528: +3 decessi (ieri +3)

Emilia-Romagna 13.266: + 2 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Piemonte 11.697: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Lazio 8.369: +4 decessi (ieri +7)

Puglia 6.648: +1 decesso (ieri +1)

Toscana 6.887: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Sicilia 5.987: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Friuli-Venezia Giulia 3.789: nessun nuovo decesso dal 30 giugno

Marche 3.038: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Liguria 4.352: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Abruzzo 2.512: nessun nuovo decesso dal 25 giugno

P. A. Bolzano 1.180: nessun nuovo decesso dall’11 giugno

Calabria 1.233: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Sardegna 1.492: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Umbria 1.423: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

P. A. Trento 1.363: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Basilicata 591: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Molise 492: nessun nuovo decesso dal 3 luglio

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 23 giugno