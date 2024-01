AVETE MAGNATO SENZA SOSTA DURANTE LE FESTE? RICORDATE CHE CI VUOLE STOMACO PER ESSERE FELICI – VI CONVIENE SFOGLIARE IL LIBRO “IN PACE CON LA PANCIA” DEL PROFESSORE SILVIO DANESE: CAPIRETE CHE LO STOMACO DETERMINA UMORE E BENESSERE MENTALE - “IL TRATTO GASTROINTESTINALE REAGISCE ALLE NOSTRE EMOZIONI. LA PANCIA È UNA SORTA DI SECONDO CERVELLO CHE INTERAGISCE CON IL PRIMO, INTERPRETANDONE GLI STIMOLI…”

Estratto dell'articolo di Gemma Gaetani per “La Verità”

[...] chi parla male pensa male, potremmo dire che chi mangia e digerisce male vive male. [...] Oggi mangiamo in fretta tra una «call» e altre mille cose da fare cibi sempre meno artigianali, e i nostri stomaci e intestini patiscono due volte: lo stress esistenziale e quello alimentare.

[...] è davvero necessario fermarsi a comprendere come vivere proteggendo, e non affliggendo, magari inconsapevolmente, il nostro apparato digerente.

Il bel libro [...] del professore Silvio Danese, già autore del bestseller La pancia lo sa (Sonzogno), e soprattutto direttore della divisione di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, ordinario di Gastroenterologia all'Università Vita-Salute San Raffaele e presidente della European Crohn's and Colitis Organisation (Ecco), prende in mano il diffuso desiderio delle persone di conoscere come funzionano i propri stomaci e intestini. E lo accontenta.

In pace con la pancia, Danese esamina e spiega «la vita che abita nella pancia» [...]

Danese risponde a oltre 100 domande tipiche dei pazienti e attraverso queste risposte spiega loro, ma anche al lettore, come funzionano gli organi in questione e come decodificare i loro messaggi. Eccone alcune.

SEGNALI D'ALLARME

Perché il mal di pancia dopo mangiato? «Un banale mal di pancia che si risolve da solo può capitare a tutti. Può essere colpa di un prodotto poco fresco, una salsa scaduta, una cottura sbagliata. Pensate che un essere umano, in media, ingerisce nel corso di una vita circa 30 tonnellate di cibo e 50.000 litri di liquidi».

Insomma, «l'intestino fa un gran lavoro, costantemente, quindi può capitare, ogni tanto, che qualcosa vada storto. Ma se il dolore si presenta in modo cronico, è il caso di rivolgersi a un medico, che vi prescriverà delle analisi del sangue, un esame delle feci o un'ecografia». E la sonnolenza post prandiale? «Abbiamo sperimentato tutti il cosiddetto "abbiocco" dopo pranzo, specialmente quando ci rimettiamo al lavoro non appena concluso il pasto.

La sonnolenza può verificarsi perché il sangue, quando digeriamo, viene richiamato verso l'apparato digerente, e questo induce torpore, difficoltà di concentrazione, mal di testa.

È un fenomeno comune, è vero, ma se è frequente consiglio di intervenire sullo stile di vita, perché spesso è sintomo di una cattiva digestione, che può essere dovuta a stress, all'abitudine di mangiare di fretta oppure, semplicemente, a una dieta non equilibrata, per esempio carica di grassi e zuccheri raffinati.

Fattori che sovraccaricano lo stomaco, che tarda a svuotarsi con conseguente senso di pesantezza e tensione. E le notizie spiacevoli non sono finite: chi ha questo problema, in genere, ha anche l'alito pesante». Masticare lentamente, cosa che non tutti riescono a fare mangiando un panino on the go, è importante. Bisognerebbe masticare il boccone 35-40 volte.

Alleggeriremmo la digestione, perché il cibo ben masticato arriva già «pretrattato» nello stomaco. E mangeremmo anche meno, perché daremmo il tempo al cervello di registrare correttamente la quantità di cibo ingerito e segnalarci il raggiungimento del livello di sazietà, attività per le quali occorrono circa 20 minuti dall'inizio del pasto.

DIETA DEL BUONUMORE

ALLEGRIA E MALCONTENTO

Il mal di pancia può dipendere dallo stress? «Certo che sì: il tratto gastrointestinale reagisce alle nostre emozioni. D'altronde, la pancia è una sorta di secondo cervello che interagisce con il primo, cioè con il sistema nervoso centrale, interpretandone gli stimoli. Fate caso a cosa succede di notte. Se il dolore scompare è un segnale decisivo, perché significa che l'abbassamento della tensione che si verifica durante il sonno riduce la sofferenza addominale».

CIBI CHE STIMOLANO ALLEGRIA E CIBI DEPRESSIVI

E viceversa pancia e intestino possono influenzare l'umore? «Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature dimostra che il nostro microbiota è in grado di rilasciare una sostanza, chiamata triptofano, che ha un ruolo essenziale nella protezione delle cellule del sistema nervoso centrale. Sarebbe persino in grado di proteggerle dalla neurodegenerazione, quindi dallo sviluppo di malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. Senza contare che alcuni ormoni, come la serotonina, la cosiddetta molecola della felicità, sarebbero prodotti per la maggior parte proprio nell'apparato digerente. È un po' come se la pancia, quando sta bene, fosse un dispenser di allegria, mentre quando sta male lo è di ansia e stress».