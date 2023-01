BANDIERA “BIANCA” – SU INSTAGRAM, BIANCA BALTI SI MOSTRA NUDA, METTENDO IN EVIDENZA LE CICATRICI DELLA MASTECTOMIA A CUI SI È SOTTOPOSTA PER RIDURRE LA POSSIBILITÀ DI AMMALARSI DI CANCRO – NEL POST LA TOP MODEL 38ENNE SCRIVE: “NEW YEAR, NEW ME (I GATTI POTREBBERO AVERE 10 VITE, DOPO TUTTO)”. POI RASSICURA SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE: “L’OPERAZIONE È ANDATA BENE, AVEVO UN BEL DOLORINO QUANDO MI SONO SVEGLIATA…”

post di bianca balti con cicatrice dopo la mastectomia

Nuda sul letto e con una cicatrice sotto il seno destro. Si è mostrata così – con un corpo consapevole – Bianca Balti, la top model lodigiana che ha deciso di sottoporsi a doppia mastectomia per ridurre la possibilità di ammalarsi di cancro. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, la 38enne ha pubblicato su Instagram tre foto che la ritraggono nuda e sorridente, con la mano sinistra appoggiata sul seno e in evidenza una delle cicatrici.

«New Year, New Me (i gatti potrebbero avere 10 vite, dopo tutto)», ha scritto sui social. Balti ha scoperto tempo fa di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1 che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e all’ovaie e che l’aveva spinta ad annunciare l’8 dicembre scorso che si sarebbe sottoposta all’intervento al Providence Saint Joseph Medical Center, in California.

«Mamma si opera perché ha scelto la vita. Così ho detto a Mia (la sua seconda figlia, 7 anni, ndr) e così dico a voi», aveva raccontato sulla sua newsletter Loss of Feeling. «Ho preso questa scelta – continua Balti – perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate».

Oltre al post pubblicato per celebrare l’arrivo del 2023, la modella ha poi aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute con una serie di storie: «I’m goooood! L’operazione è andata tutto bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia. Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice… e basta», ha scritto qualche giorno dopo l’intervento.

Dopo aver raccontato tutte le fasi dell’operazione sui social, oggi è arrivata dunque la foto che – in qualche modo – descrive la chiusura di un capitolo per la top model: «Nuovo anno, nuova me».

