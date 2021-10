BOLLETTINIAMOCI! – OGGI I NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AL CORONAVIRUS SONO 2.968. C’È IL SOLITO CALO PER EFFETTO DEL WEEKEND, E DEI TAMPONI IN CALO, E INFATTI IL TASSO DI POSITIVITÀ AUMENTA, MA DI POCO, RISALENDO SOPRA L’1% - I DECESSI ODIERNI SONO 33 E CALANO I RICOVERI – PIÙ DEL 79% DELLA POPOLAZIONE HA RICEVUTO LA DOPPIA DOSE DI VACCINO

Silvia Turin per www.corriere.it

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Sono 2.968 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.312). Sale così ad almeno 4.682.034 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 33 (ieri sono stati 25), per un totale di 131.031 vittime da febbraio 2020***.

Lo scenario

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.967, con un calo di 218 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 4.458.036, con un incremento di 2.716 rispetto a ieri. Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 21 (ieri erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.99, ovvero 66 meno di ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (402) seguita da Lombardia (328), Campania (324) e Veneto (264).

tamponi drive in a milano

I tamponi

Sono 285.960 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 355.896. Mentre il tasso di positività è in lieve aumento all’1,03% ( ieri era all’0,9).

I vaccini

Sono 85.117.932 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’86,1 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 98.881.234. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid, aggiornato alle 6.09 di questa mattina.

reparto di terapia intensiva brescia 19

Ammonta invece a 42.701.919 (79,06 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, e 45.344.433 (l’83,96 per cento) quelle che hanno ricevuto almeno una dose.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 15.048.502 (87,9 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 8.327.239 (81,8 per cento) e Campania con 7.779.741 (84,7 per cento). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

reparto di terapia intensiva brescia 6