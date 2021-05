CHE ESTATE SI PROSPETTA PER I GIOVANI? – TUTTE LE DOMANDE SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI AI RAGAZZI – SOLO BOLZANO HA APERTO LA SOMMINISTRAZIONE A TUTTE LE FASCE DI ETA’ A CAUSA DI UN’ABBONDANZA DI DOSI – IN GERMANIA LA MERKEL HA ANNUNCIATO CHE DAL 7 GIUGNO POTRANNO ESSERE INOCULATI I RAGAZZI DAI 12 ANNI IN SU – L’UNICO VACCINO AUTORIZZATO IN ITALIA PER I MINORI DI 18 ANNI E’…

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

La scena è quella tipica della partenza estiva. I genitori che inzeppano l' auto di valigie, borsoni, borsette. I figli, una 17enne, un 15enne e un bambino di 6 anni, con i loro zaini stracolmi. E i tamponi? Il pass? Chi potrà tornare a casa e a scuola immunizzato e chi no? Chi potrà approfittare della campagna di vaccinazione? Come? Dove?

Ecco le prime informazioni sulla base delle indicazioni avute dalla struttura del commissario per l' emergenza Covid, dal ministero della Salute e dall' Aifa.

1 Chi di loro può essere vaccinato ora?

Attualmente oltre ai genitori, di 40 anni, solo la 17enne, se vive a Bolzano. È l' unica Regione dove l' abbondanza di dosi ha fatto aprire la somministrazione a tutte le fasce d' età che possono usufruire dei vaccini, ovvero dai 16 anni in su. Il Lazio vuole aprire le vaccinazioni per i maturandi.

2 Quale tipo di vaccino è autorizzato per i minori di 18 anni?

L' unico autorizzato in Italia è il Pfizer. Attualmente solo per chi ha più di 16 anni.

3 E per chi ha meno di 16 anni?

È attesa in queste ore l' autorizzazione dell' Ema, l' Agenzia Europea del farmaco, per le somministrazioni anche ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Poi bisognerà attendere il via libera dell' Aifa alla commercializzazione che in genere arriva dopo un paio di giorni dalla decisione dell' Ema.

4 La Germania sta già vaccinando i teenager?

Lo farà dal 7 giugno in poi. La cancelliera Angela Merkel ha dichiarato che potranno essere somministrate dosi ai ragazzi dai 12 anni in su. Si conta di vaccinarli tutti entro l' estate.

5 Se i ragazzi non hanno fatto il vaccino per andare in vacanza serve il green pass?

Non è obbligatorio. Per viaggiare in Italia viene rilasciato dalle Regioni. Ed è diverso da quello europeo.

6 Se non hanno il green pass, serve il tampone anche per i bimbi?

Sì. I tre ragazzi dell' esempio come gli altri bambini e adolescenti. Per qualsiasi spostamento di regione occorre.

7 Possono fare il tampone molecolare o quello antigenico?

Sì. 48 ore prima della partenza.

8 Il test salivare?

Sì, ma almeno cinque giorni prima della partenza.

9 Se hanno avuto il Covid-19 si può evitare il tampone?

Sì. Ma devono avere il certificato che lo attesti.

10 Chi rilascia il certificato?

Il certificato deve essere rilasciato dal pediatra di famiglia.

11 Arrivati in vacanza devono ripetere il tampone?

No, serve solo per entrare in un' altra Regione.

12 Anche se la Regione d' ingresso è bianca?

Sì, il tampone serve per ogni spostamento tra regioni.

13 I ragazzi si potranno vaccinare durante la vacanza?

Non è ancora chiaro. Se ci saranno accordi come quelli che stanno stringendo Regioni come Piemonte e Liguria sì.

Ma la necessità di tracciare i vaccini lo rende burocraticamente complesso.

14 Per le vacanze all' estero serve il green pass europeo?

Ora occorre il tampone. Dal primo luglio servirà anche il pass. Ma siccome le regole variano da Paese a Paese prima di partire è meglio informarsi per evitare sorprese. Come quella di avere fatto un test genico per l' ingresso in un Paese che invece lo richiede molecolare.