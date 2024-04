9 apr 2024 09:03

DIN, DON…DENGUE! - IL BRASILE BATTE IL RECORD STORICO DI MORTI PER FEBBRE DENGUE: CI SONO STATI ALMENO 1.116 DECESSI NELLE PRIME 13 SETTIMANE DEL 2024 (MAI COSÌ TANTI DALL'INIZIO DELLE SERIE STORICHE INIZIATE NEL 2000) - I CONTAGI, IN POCO PIÙ DI TRE MESI, GIÀ SI SFIORANO I 3 MILIONI DI CASI CONFERMATI, QUASI UN MILIONE E MEZZO IN PIÙ RISPETTO ALL'INTERO 2023 - LA MORTALITÀ È STABILE ALLO 0,3%...