20 apr 2023 09:21

FERMI TUTTI! - IL DENGUE, LA MALATTIA VIRALE PRODOTTA DALLA PUNTURA DI ZANZARE DEL GENERE AEDES AEGYPTIQUE, SEMBRA ESSERSI TRASFORMATO IN UNA LETALE EPIDEMIA IN ARGENTINA, VISTO CHE AL MOMENTO SI REGISTRANO GIÀ 39 MORTI, CONSIDERATO UN RECORD STORICO, E ALMENO 41.257 CASI - IN TUTTI I CAMPIONI STUDIATI È STATO RILEVATO IL SIEROTIPO DENV-2 ORIGINARIO DEL SUD-EST ASIATICO, CHE IN AMERICA LATINA È STATO ISOLATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2019, IN PERÙ…