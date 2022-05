6 mag 2022 12:05

UN MICROCHIP PER TORNARE A VEDERE - ALL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA È PARTITA LA SPERIMENTAZIONE DI "PRIMA", LA RETINA ARTIFICIALE PER RESTITUIRE PARTE DELLE IMMAGINI AI PAZIENTI AFFETTI DA MACULOPATIOA DEGENERATIVA - PER TRATTARE LA MALATTIA SI RICORRE AD UNA PROTESI INSERITA CHIRURGICAMENTE DIETRO LA RETINA E ATTIVATA DA OCCHIALI DOTATI DI UNA MICRO-VIDEOCAMERA - L'IMMAGINE POI VIENE ELABORATA E INVIATA AL MICROCHIP SOTTO FORMA DI UNA SEGNALE A RAGGI INFRAROSSI…