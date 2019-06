NON È ''LERCIO'', È ''REPUBBLICA'': ''UOMO CADE DAL MOTORINO E HA UN'EREZIONE LUNGA 9 GIORNI''. LA NOTIZIA PRURIGINOSA NASCE DA UN ARTICOLO SCIENTIFICO DI UNA RIVISTA DI UROLOGIA, CHE RACCONTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE E LO STRANO EFFETTO. SOLO DOPO UNA SETTIMANA IL MALCAPITATO PRIAPIZZATO È ANDATO AL PRONTO SOCCORSO

È il caso di dire "No, non è Lercio". E anche se è naturale che un sorriso malizioso possa spuntare sulle labbra di chi legge queste parole, il 35enne inglese protagonista della disavventura raccontata in un articolo scientifico pubblicato su Case Reports in Urology non deve aver riso molto.

L'uomo ha avuto un'erezione lunga 9 giorni dopo un incidente in motorino, per il quale ha subito una bruciatura al perineo (il punto del corpo tra l'ano e i testicoli). In seguito a questo incidente "l'uomo ha riportato un'erezione continua ma non dolorosa" e dopo nove giorni si è deciso ad andare al pronto soccorso.

I medici hanno a quel punto scoperto una fistola bilaterale che ha causato "priapismo ad alto flusso" e sono intervenuti con caterizzazione e embolizzazione. L'erezione era di grado IV, ovvero il livello massimo nella scala che misura l'intensità dell'erezione.

Conseguenze di lungo periodo per l'uomo non ci sono state: 12 mesi dopo durante un controllo i medici hanno concluso che la funzione erettile è tornata alla normalità. Dell'uomo naturalmente non sono note le generalità e non si sa nemmeno come abbia vissuto questi 9 giorni.

