PIÙ CHE UN CAMPIONATO, SARÀ UN TOUR DE FORCE – DAL 4 GENNAIO, DATA DELLA RIPRESA DELLA SERIE A, FINO AL 26 FEBBRAIO, ALMENO 6 SQUADRE ITALIANE POTREBBERO GIOCARE 13 PARTITE IN 53-55 GIORNI (UNA OGNI 4) – ANCHE SE LA SOSTA PER IL MONDIALE È STATA PREZIOSA PER RECUPERARE LE FORZE E PER FAR RITORNARE IN FORMA ALCUNI GIOCATORI, QUESTO CALENDARIO FITTISSIMO E AUMENTERÀ IL RISCHIO DI INFORTUNI…