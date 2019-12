PSICOLOGIA DEL REGALO: PERCHÉ NON CI PIACE MAI QUELLO CHE RICEVIAMO? - COSA SUCCEDE SE I DONI RICEVUTI VI DELUDONO SEMPRE? LO PSICHIATRA PAOLO MASELLI: '' PUO' DERIVARE DA UN SENSO DI INADEGUATEZZA E DAL NON SENTIRSI ALL’ALTEZZA DELLA PERSONA CHE CI FA IL REGALO O DELLA CONSIDERAZIONE DI NOI STESSI. PER COMBATTERE QUESTA TENDENZA BISOGNA…''

"L'eccellenza di un dono sta nella sua adeguatezza, piuttosto che nel suo valore”, scriveva il saggista statunitense Charles Dudley Warner. Il Natale è una di quelle occasioni in cui facciamo e in cui ci arrivano diversi regali, non sempre graditi. Così partono sorrisi di circostanza scartando una tracolla per noi inguardabile o l’ennesimo soprammobile di dubbio gusto. Ma cosa succede se i doni che riceviamo non ci piacciono mai? Cosa si cela dietro questo sentimento di eterna insoddisfazione nei confronti del dono? Per comprenderlo ci viene in aiuto lo psichiatra e psicoterapeuta Paolo Maselli.

“Nel fare un regalo a qualcuno può spingerci indubbiamente l’affetto e la stima nutriti per l’altra persona – spiega Maselli – come può accadere che ci possa essere dietro un motivo di interesse, un secondo fine o il bisogno di stabilire un legame. Se l’occasione è un matrimonio faraonico sicuramente il regalo sarà adeguato allo sfarzo, se c’è un affetto enorme il dono sarà commisurato a quel sentimento. Quando ci arriva un regalo che non ci piace, può essere dovuto al fatto che l’altra persona ci conosca poco o male, ma quando puntualmente non apprezziamo i regali che riceviamo, il problema è sicuramente nostro”.

Da dove arriva questa difficoltà nell’apprezzare quello che ci viene donato?

“Non possiamo generalizzare, ma senz’altro si tratta di una questione personale. Se un regalo è oggettivamente brutto e non fa al caso nostro o non ci è utile, non apprezzarlo è normale. Ma quando un regalo apprezzabile non viene gradito da chi lo riceve la problematica è di tipo diverso e sicuramente personale. Può ad esempio derivare da un senso di inadeguatezza e dal non sentirsi all’altezza della persona che ci fa il regalo o della considerazione di noi stessi che si cela dietro al regalo. Pensiamo di non meritarlo, o non ci sentiamo degni dell’affetto o della stima dell’altra persona, che passano attraverso il regalo”.

Il regalo non ci piace: come capire il perché?

“Esiste il caso in cui dietro il mancato apprezzamento ci sia una condizione personale di disagio e di insoddisfazione, ma non è la norma. Può capitare che si stia male al punto che nulla riesca a sollevarci dal malessere che stiamo vivendo e di conseguenza ad apprezzare quello che qualcuno ci dona. È invece normale che un dono non piaccia se è inutile o effettivamente repulsivo e antiestetico: nella maggior parte dei casi accade questo. Mentre altre volte subiamo un condizionamento dal legame che abbiamo con la persona che ci offre un regalo: se è un rapporto malsano sicuramente il regalo verrà recepito in maniera negativa”.

Quando capiamo che l'insoddisfazione è un problema nostro, c’è modo per sentirsi meglio?

"Certamente. È importante mettere meglio a fuoco la questione interiormente, ossia capire meglio come ci sentiamo in quel momento e cosa abbia scatenato questa sensazione. C’è bisogno di una maggiore attenzione su di sé per capire cosa realmente si prova – che potrebbe essere ad esempio il non sentirsi all’altezza di quell’affetto o di quella considerazione veicolata dal regalo – per superare quella difficoltà. In tal modo, una volta risolto il problema alla radice, possiamo essere in grado di apprezzare il regalo e la stima che c’è dietro.